我是廣告 請繼續往下閱讀
科技公司與國防醫學院預防醫學研究所及國家衛生研究院合作技轉授權，利用高度專一性辨識新冠病毒核殼蛋白不同抗原決定位的單株抗體群相互配對，研製出新冠病毒側流式免疫檢測快篩試劑，且從篩檢試紙、抗體、組裝等開發全程MIT。本產品可在15分鐘內就知道檢驗結果，具高靈敏度及高專一性，因此發生偽陽性及偽陰性的機率較低。
QR CODE功能 手機輕鬆看檢測結果
和目前市面上產品最大不同之處，在於具有追蹤功能，可透過QR CODE的辨識，鎖定個人的身分與檢測狀態，將檢測的結果直接傳送到個人的手機上，民眾只要透過手機即能輕易追蹤篩檢結果，另外，在個案同意情況下，防疫管理單位也能以手機定位追蹤失聯確診者，不論是經由政府設立的快篩站或民間企業自行安排的檢測，都能透過雲端有效追蹤管控感染情形，對防疫將會有非常大的幫助。
輔助核酸檢測 幫助防疫
國衛院指出，該快篩專一性極高，能夠正確檢測出高傳染力的新冠病毒感染患者，適合作為核酸檢測之補充監測方案，利用這兩種測試的優勢截長補短，可減少因僞陽性產生無謂的醫療資源浪費及社會成本，及時進行隔離與治療。抗原檢測可以作為大規模、快速、頻繁和廉價的測試，再以核酸檢測確認陽性結果，可有效切斷傳播鏈以減少社區傳播，減輕疫情爆發的影響。在全球經濟活動逐漸復甦的當下，本產品未來將能幫助COVID-19檢測普及化至社區醫院、地方衛生機構、私人診所、機場各出口及公司企業等，達到更大量又即時快速的安全防護。
資料來源：健康醫療網 國衛院新冠抗原快篩 獲准專案製造
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊