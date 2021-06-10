吳宗憲突爆今年將引退？陳文茜揪他選總統：趙少康放一邊

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吳宗憲坦言自己像新聞製造機，從以前到現在，不論是演藝界還是政治圈發生大小事，媒體都要來問他意見，只因他都待在攝影棚裡，躲也躲不掉。面對嚴峻疫情，吳宗憲特別提到去年口罩之亂時，只有他一個藝人敢站出來發聲，「因為台灣口罩生產量很足夠，如果夠用就應該幫助別人，不管是哪裡人。」而現在疫苗短缺的狀況，吳宗憲也疾聲呼籲：「疫苗不論是什麼廠牌、什麼國家，只要是堪用、可用的，台灣為何不能用？」認為台灣應該將印度現況作為借鏡，先做好最壞的打算！
陳文茜忍不住問既然對社會有這麼多想法，為什麼不去競選？還放話要「把趙少康放一邊」，和吳宗憲搭檔選總統！不料吳宗憲綜藝魂上身，立馬回說：「傻了才要選！」他笑道：「趙大哥要去選，是因為他不像我能唱歌，也不像我主持費又最貴！」
吳宗憲也突然在節目中宣布，今年隨時都可能離開演藝圈！陳文茜追問萌生退意的理由，吳宗憲語重心長表示：「因為台灣藝人活得沒有尊嚴。」自己多年來奉獻在綜藝界娛樂他人，原本就已經培養林柏昇（KID）和黃鴻升（小鬼）為接班人，準備淡出演藝圈，但小鬼的驟逝對他打擊很大，也重新激勵自己，希望人生下半場能做真正喜歡做的事，分分秒秒都等不及前往人生下一個階段，找回自己的人生！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。