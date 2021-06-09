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中市「快打部隊」到宅服務　里鄰長憂心到府查訪

▲南區國光里長陳雅惠表示，市府提供名冊中，只有住址，沒有電話號碼，里鄰長必須挨家挨戶拜訪造冊，疫情仍延燒，讓里鄰長傷透腦筋(圖／陳雅惠提供2021.6.9)
▲南區國光里長陳雅惠表示，市府提供名冊中，只有住址，沒有電話號碼，里鄰長必須挨家挨戶拜訪造冊，疫情仍延燒，讓里鄰長傷透腦筋(圖／陳雅惠提供2021.6.9)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-09 14:31:39｜2021-06-09 15:08:13

日本捐贈的124萬劑AZ疫苗，本週完成檢驗封緘後，就能開始配撥施打，優先提供給75歲以上長者、養護機構和洗腎患者等。台中市政府提供75歲以上及行動不便長者，到府施打疫苗預作準備，最近要求各里鄰長協助訪查統計里內人數；今(9)日議員邱素貞表示，市府提供名冊中，只有住址，沒有電話號碼，里鄰長必須挨家挨戶拜訪造冊，由於疫情仍延燒，讓里鄰長傷透腦筋。

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邱素貞表示，服務處接獲75歲以上長者詢問何時可以接種的電話不斷。市府為服務75歲以上、行動不便，無法前往「快打站」施打疫苗的長者，要求各里鄰長，清查臥床無法起身前往施打疫苗者，將由衛生局「快打部隊」派員到宅服務。

不過，民政局提供給各里鄰長的清查名冊資料，沒有列出聯絡電話，因本土確診人數仍未趨緩，行政院宣布全國疫情第三級警戒延長2週，至6月28日止，疫情嚴峻，里長必須親自前往訪查，多位里鄰長憂心恐增加接觸風險。

南區國光里長陳雅惠指出，她收到南區公所提供國光里75歲以上長者名冊，總共有374位長輩，名冊中，列有長者姓名、出生年月日、鄰別與住址，卻沒有聯絡電話，由於疫情期間，應減少、避免人與人面對面的接觸，以降低感染風險，但沒電話，只好冒著風險，進行訪查。

陳雅惠說，現在是疫情非常時期，多位鄰長反應，根本不清楚長者的家中有沒有確診者，或居家檢疫者，頻繁接觸不特定民眾，不只怕自己被感染也害怕變成行動傳染源；此外，民眾警覺性提高，也擔心被染疫，不願意有人到家裡來，因此，如果可以打電話聯絡，就相對安全許多了。

林姓鄰長表示，民眾去戶政單位辦理業務時，都會留下個人基本資料與電話，不解民政系統為何不主動提供聯絡電話，現在疫情緊張，卻要里鄰長與民眾面對面接觸，徒增風險。

民政局表示，由於部份民眾填報戶籍資料並不完整，沒有電話號碼難以聯繫，因此請里長幫忙借助鄰里間的消息流通功能，盼可儘量通報需要到宅接種者的名冊，並非強制要求；而此次第一梯次如因故未能申請，未來仍可補申請接種疫苗。

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