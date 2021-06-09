16縣市大雨特報！雷雨來襲　慎防淹水

中央氣象局指出，今（9）日下午午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，針對16縣市發布大雨特報，各地山區及南投、嘉義至高雄地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
記者孫唯容/綜合報導
2021-06-09 14:53:41
氣象局也針對新竹縣、苗栗縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時00分止，慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水。
示警區域包含，新竹縣部分，竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉﹔苗栗縣部分，頭份市、公館鄉、南庄鄉、頭屋鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉。
氣象局表示，今天仍位於潮濕的東南風環境內，大氣環境還是不穩定，午後仍會有明顯的雷陣雨發展，對流雲系也機會向嘉義、臺南、高雄的平原地區擴展，午後雷陣雨出現時，容易有局部大雨及短時強降雨，另外在東南風影響下，花東地區、恆春半島偶爾也會出現局部的短暫雨，不過降雨時間不會太長。
氣象局說，提醒大家，這幾天山區容易出現較大雨的驟雨，同時過去幾天山區已也累積較多雨量，土石容易鬆動，山區活動需注意安全。氣象局長鄭明典也在臉書提醒民眾，今天的對流發展得早，但是長長消消，現在才開始增強，雷雨區請小心。