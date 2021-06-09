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陳培哲被爆在中國藥廠當顧問　弟弟發文幫喊冤

▲繼辭疫苗審查員風波，中研院士陳培哲再被爆出在中國藥廠當科學顧問。陳培哲的弟弟陳炳輝今天在臉書替哥哥喊冤，強調該公司未經同意就掛名，重申哥哥的初衷仍是為了國產疫苗好。圖為示意圖。（圖/中央社）
▲繼辭疫苗審查員風波，中研院士陳培哲再被爆出在中國藥廠當科學顧問。陳培哲的弟弟陳炳輝今天在臉書替哥哥喊冤，強調該公司未經同意就掛名，重申哥哥的初衷仍是為了國產疫苗好。圖為示意圖。（圖/中央社）

中央社

2021-06-09 15:21:08

（中央社記者張茗喧台北9日電）繼辭疫苗審查員風波，中研院士陳培哲再被爆出在中國藥廠當科學顧問。陳培哲的弟弟陳炳輝今天在臉書替哥哥喊冤，強調該公司未經同意就掛名，重申哥哥的初衷仍是為了國產疫苗好。

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武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗需求迫切，中研院士陳培哲日前質疑國產疫苗開發選錯技術平台，全採用尚未通過國際核准的蛋白質次單位疫苗，並直指以國際標準來看，7月份不可能通過審查，請辭國產疫苗審查委員資格。

爭議爆發後，又有媒體爆料指出，陳培哲在中國上海摯盟醫藥科技公司擔任科學顧問。

陳培哲的弟弟、在台大機械系任教的陳炳輝今天上午在社群媒體臉書（Facebook）發文指出，他和哥哥陳培哲的意見雖然不同，但他們都是希望國產疫苗可以更好更茁壯，兄弟倆最近也有討論過，只希望回歸理性論政，同島一命，各界能夠好好團結溝通抗疫。

陳炳輝說，各界肉搜陳培哲只找到上海摯盟醫藥科技公司的科學委員會委員，代表哥哥相當乾淨，該公司未經同意就將哥哥的名字放在公司網頁上，近日已經寄信表達歉意。

針對國產疫苗問題，陳培哲近日接受聯合報採訪時也提出解方，他說，國產疫苗第3期臨床試驗結果出爐後，如抗體效價足夠，廠商可提出2個方案，一是比照國際做法，繼續第3期臨床試驗直到期中分析，得到安全性跟有效性結果後，在維持臨床試驗和審查的專業性跟獨立性狀況下，給予緊急使用授權（EUA）。

二是由廠商提出「擴大可近性方案」（expanded access,EA），只要申請食藥署審查通過，在醫師、民眾同意狀況下，提供給緊急需要接種疫苗的民眾。

記者多次致電陳培哲都無人接聽電話，截至發稿前，尚未取得陳培哲回應。（編輯：陳政偉）1100609

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