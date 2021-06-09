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正妹主播和確診攝影師接觸「轉眼離世」　坦言：崩潰一夜

▲吳衣璇和已離世的確診攝影大哥有接觸，目前快篩中。（圖／吳衣璇臉書）
▲吳衣璇和已離世的確診攝影大哥有接觸，目前快篩中。（圖／吳衣璇臉書）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-06-09 15:27:36｜2021-06-09 17:28:40

台北市內湖壹電視大樓7日一名攝影師倒臥廁所身亡，經檢驗確定PCR檢測為陽性，確定為新冠肺炎患者。對此，壹電視正妹主播吳衣璇坦言才和確診的攝影大哥共事，轉眼間人就走了，直言：「崩潰的一晚。」稍早吳衣璇快篩結果為陽性，PCR採檢結果為陰性，未確診新冠肺炎。

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▲吳衣璇擔心父母，也不想搭上陽性公車。（圖／吳衣璇臉書）
▲▼吳衣璇擔心父母，也不想搭上陽性公車。（圖／吳衣璇臉書）
▲吳衣璇擔心父母，也不想搭上陽性公車。（圖／吳衣璇臉書）
壹電視主播吳衣璇今（9日）在個人臉書發文表示，「崩潰的一晚，加上煎熬的一天。」她回顧6月6日播報新聞時，和確診的同事共事了一小時以上，難過的是，前幾個小時還幫忙拿手稿，親切的攝影大哥，竟然轉眼間人就走了。

日前壹電視全體員工都將接受篩檢，吳衣璇也不例外，她透露原來和確診者接觸，最擔心的不是自己，是自己最愛的家人，所以一早七點就到部立台北醫院做快篩，幸好父母快篩呈現陰性，目前自己則是等待快篩中，直言：「不想搭上志玲姊姊陽性公車啊。」

▲指揮中心統計至6/09，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心統計至6/09，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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