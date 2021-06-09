河川局與南市府整治三爺溪有成 仁德交流道周邊免淹水苦
每逢大雨必淹的仁德交流道周邊低窪地區，由第六河川局及台南市政府攜手整治三爺溪，加高堤岸、設置大型抽水站，工程接近完工階段，日前梅雨鋒面為台南地區帶來超過421公厘的雨水，仁德交流道附近地區零淹水，令周邊居民相當感謝。
記者張振興/台南報導
2021-06-09 15:27:23
同樣位在三爺溪旁的中華醫大也是每逢大雨必定會淹水，目前兩岸堤岸整治工程已經完工，加長也加高，並闢設新的防汛道路，校方提供部份校地設置9cms大型抽水站，加強對三爺溪一旦溢流時造成的淹水及時發揮抽水功能。前幾天梅雨鋒面為台南地區帶來超大雨量，仁德的雨勢更是驚人，但中華醫大校園受惠於堤岸工程完工及抽水站運作，校園零淹水。
中華醫大校長曾信超表示，中華醫大校地與三爺溪相鄰，三爺溪的防洪治水不僅關係到仁德交流道及鄰近居民長期以來每遇大雨面臨淹水的惡夢，更和全校近9千位師生雨季的課業學習息息相關，如今看到兩岸堤岸工程已經完工、抽水站設置也做好規劃、區域排水工程已在施工中，徹底解決仁德交流道及仁德地區的淹水問題指日可待。除了校園水患有解，為解決仁德交流道交通擁擠的瓶頸，經過歷任市長，特別是黃偉哲市長的努力已規劃設計完成從仁德勝利路跨過高速公路、跨過滯洪池到中華醫大再接到文華路三段直通仁和路，完工後會有15米寬的高架道路，這不僅大幅疏通仁德交流道的交通量，對南關線是一大福音，也讓中華醫大新增一條聯外道路，提升師生交通更大的便利性。