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台中9日增1確診　龍井家庭群聚接觸者

▲中市衛生局長曾梓展說明新增1例本土確診個案(圖／市政府提供2021.6.9)
▲中市衛生局長曾梓展說明新增1例本土確診個案(圖／市政府提供2021.6.9)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-09 15:37:00

台中市今（9）日新增1例本土確診個案，為龍井區家庭群聚案首例78歲女性(案8758)的先生，台中市政府衛生局長曾梓展表示，個案為龍井家庭群聚案匡列接觸者，6月7日開始出現不適症狀，由衛生局安排至醫院就醫陽性確診，已收治醫院治療；因個案可傳染期間均居家隔離，故無新增匡列接觸者，也無公共場所足跡，請民眾無須擔心。

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市府今下午召開台中市流行疫情指揮中心線上記者會，衛生局長曾梓展說明，新增1例本土確診個案11846疫調情形。曾梓展表示，該案為龍井區79歲男性，為龍井家庭群聚案8758的先生、案9556的爸爸，案8758於5月31日確診後，案9556與案11846當天即被通知居家隔離，其中案11846於5月31日採檢陰性，但6月7日開始出現不適症狀，由衛生局安排至醫院採檢陽性，目前已收治醫院治療。

衛生局表示，連同今日新增確診個案，龍井家庭群聚案至今累計3人確診，經疫調分析，台中市8成確診案例屬家庭群聚感染，呼籲市民持續落實「家庭防疫新生活運動」，遵守居家2人以上戴口罩、家人不同桌共食、取餐公筷母匙及屋內勤消毒4大原則，共同守護家庭防護網。

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