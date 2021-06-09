壹電視11人快篩陽性！包括主播吳衣璇、記者、駕駛、導播
台北市內湖壹電視大樓7日一名攝影師倒臥廁所身亡，經檢驗確定PCR檢測為陽性，確定為新冠肺炎患者。對此，北市衛生局今（9日）緊急設立快篩站，壹電視全體員工都將進行快篩，據了解，目前篩檢陽性共有11人，包括主播吳衣璇、櫃檯人員、文字記者、行政助理、外包的駕駛、動畫人員及年代電視的導播等。其中，主播吳衣璇透露6月6日曾與確診者共事一小時，稍早結果出爐，吳衣璇PCR採檢結果為陰性。
記者朱曼寧/綜合報導
2021-06-09 16:08:16｜2021-06-09 17:23:20
台北市政府在今天下午召開疫情記者會，副市長黃珊珊表示，目前壹電視166人完成快篩，陽性11人，PCR採檢結果要等晚上才會知道。此外，主播吳衣璇PCR採檢結果為陰性。
此外，壹電視8日晚間對外表示，公司已緊急協調北市府，今日北市府快篩機動隊也針對同棟大樓人員進行快篩。黃珊珊說，今天一早把現場看完，所有設備、裝備就會進駐，主要是要把公車叫來，因為如果有陽性的話要立刻送走，如果沒有陽性當然是最好的結果。
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