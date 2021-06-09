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以關懷代替通報 南市家戶聯防鼓勵民眾返鄉主動篩檢

▲台南市政府表示，家戶聯防不是惡意通報，而是善意關懷，請民眾不要誤解（圖／資料照片）
▲台南市政府表示，家戶聯防不是惡意通報，而是善意關懷，請民眾不要誤解（圖／資料照片）

記者林怡孜/台南報導

2021-06-09 16:20:21

端午連假將到來，為怕返鄉人潮引起大規模傳播感染，台南市政府發布家戶聯防措施，人權團體因此質疑，要求市長黃偉哲收回此項措施。台南市政府發言人田玲瑚表示，此項措施主要是鼓勵區里間相互關懷，使用通報一詞未料到會引發爭議，市府幕僚已修正宣傳上用詞，以避免外界誤解。市府強調，端午連假期間，呼籲民眾留在原居住地勿移動，若仍須回台南，請6月11日至6月14日間返鄉的旅客主動前往篩檢，保護自己也保護他人。

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田玲瑚表示，家戶聯防不是惡意通報，而是善意關懷，主動提醒我們的親人、鄰居與朋友返鄉後可前往篩檢。台南目前新冠確診案例數為37人，追蹤傳染鏈，皆是與外縣市移動者接觸。白河傳染鏈中，1位移動者導致確診者高達8人。今日西港死亡案例也是曾到新北市繳稅才染疫，市府透過「退車票送200元」、「家戶聯防」2大措施是希望能大幅降低移動者，阻斷任何可能的傳染鍊。

田玲瑚指出 ，獎金設置目的非「檢舉獎金」，而是給予鄰里長一些鼓勵，期許平常熱心鄰里長們在防疫期間能更加努力，守護居民健康也守護社區。台南市政府表示，歡迎6月11日6月14日返鄉旅客能主動前往篩檢，主要篩檢地點：南區松柏育樂中心篩檢站、永康區衛生所、新化體育場篩檢站、新營醫院等地，或撥打06-2880180防疫專線。

另外也有台南市民投書媒體表示，北部防疫決戰家戶，南部更該家戶聯防。針對防疫指揮中心副組長羅一鈞昨日在直播記者會上說明，本周雙北的防疫重點是決戰家戶，首要目標是隔離確診者，避免在家戶內部產生感染，並對確診者周圍家戶匡列採檢。民眾認為台灣的群聚感染已經從社區進入家戶，許多新增的確診案例，都是來自家人的感染。民眾認為就算不論公帑浪費與否，保護其他人的生命，比理論上的自由更重要。他希望人權團體或標榜自由的民代，能夠認真檢視每天發生的確診和死亡案例，人命關天，防疫不能用嘴巴講，付諸行動才能挽回更多生命。

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