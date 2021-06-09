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首現H1N2v流感病毒案例　常存在豬隻中

首現H1N2v流感病毒案例　常存在豬隻中
首現H1N2v流感病毒案例　常存在豬隻中

健康醫療網

2021-06-09 16:31:00

疾病管制署今(7)日表示，本(2021)年4月接獲醫院通報，一名住中部之5歲女童流感輕症病患之呼吸道檢體分離出無法次分型之A型流感病毒，經該署進一步檢驗並進行基因定序為H1N2v流感病毒。經調查個案密切接觸者6名，其中3人有類流感症狀，經檢驗均未發現H1N2v流感病毒感染，經邀集農政單位及相關醫學與獸醫專家召開會議討論，依上述現有流行病學調查結果研判，本案應屬散發個案，與國際過去案例類似，無證據顯示有人傳人現象，衛生及農政單位亦將持續加強人類、動物與環境之監測。

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女童家中禽畜養殖　分離出H1N2v流感病毒

疾管署指出，這名女童未曾出國，家中從事禽畜養殖業，本年3月12日出現流鼻水及咳嗽症狀，3月13日開始發燒，3月14日因持續發燒而就醫，流感快篩為A型陽性，經醫師評估無需住院，開立流感抗病毒藥劑後返家，目前已康復。4月5日自該名女童呼吸道檢體分離出H1N2v流感病毒，另針對呼吸道感染常見病毒如腺病毒、呼吸道融合病毒、冠狀病毒、腸病毒及鼻病毒等進行檢測，均呈陰性反應。此外，農政單位亦自病例家族經營之養豬場豬隻採集檢體檢驗，結果未檢出H1N2流感病毒。

H1N2為存在豬隻的低病原性流感病毒

國際間H1N2為存在豬隻的低病原性流感病毒，很少在人群中傳播，但偶爾有人類感染之報告，全球2012-2021年累計30例H1N2v流感確診病例，分布於美洲地區，以美國為多，其次為巴西，病例多具有豬隻暴露史或曾暴露於受汙染環境，並不會透過食用肉品而感染。本次由病患所分離之病毒基因序列，與本土過去於豬隻分離之H1N2流感病毒株最為接近，但不相同，對克流感及瑞樂沙等抗病毒藥物敏感。

防範新型A型流感　民眾應遵守「5要6不」

疾管署提醒，防範新型A型流感，民眾應遵守「5要6不」原則，「5要」：肉類及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；「6不」：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明肉品、不接觸或餵食動物、不野放及隨意丟棄動物、不將飼養動物與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。相關資訊可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw/），或撥打免費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。



資料來源：健康醫療網 首現H1N2v流感病毒案例　常存在豬隻中

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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