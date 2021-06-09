我是廣告 請繼續往下閱讀
疾管署指出，這名女童未曾出國，家中從事禽畜養殖業，本年3月12日出現流鼻水及咳嗽症狀，3月13日開始發燒，3月14日因持續發燒而就醫，流感快篩為A型陽性，經醫師評估無需住院，開立流感抗病毒藥劑後返家，目前已康復。4月5日自該名女童呼吸道檢體分離出H1N2v流感病毒，另針對呼吸道感染常見病毒如腺病毒、呼吸道融合病毒、冠狀病毒、腸病毒及鼻病毒等進行檢測，均呈陰性反應。此外，農政單位亦自病例家族經營之養豬場豬隻採集檢體檢驗，結果未檢出H1N2流感病毒。
H1N2為存在豬隻的低病原性流感病毒
國際間H1N2為存在豬隻的低病原性流感病毒，很少在人群中傳播，但偶爾有人類感染之報告，全球2012-2021年累計30例H1N2v流感確診病例，分布於美洲地區，以美國為多，其次為巴西，病例多具有豬隻暴露史或曾暴露於受汙染環境，並不會透過食用肉品而感染。本次由病患所分離之病毒基因序列，與本土過去於豬隻分離之H1N2流感病毒株最為接近，但不相同，對克流感及瑞樂沙等抗病毒藥物敏感。
防範新型A型流感 民眾應遵守「5要6不」
疾管署提醒，防範新型A型流感，民眾應遵守「5要6不」原則，「5要」：肉類及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；「6不」：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明肉品、不接觸或餵食動物、不野放及隨意丟棄動物、不將飼養動物與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。相關資訊可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw/），或撥打免費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。
資料來源：健康醫療網 首現H1N2v流感病毒案例 常存在豬隻中
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊