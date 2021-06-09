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減少病人頻繁出入醫院　台中慈院推視訊門診

減少病人頻繁出入醫院　台中慈院推視訊門診
減少病人頻繁出入醫院　台中慈院推視訊門診

健康醫療網

2021-06-09 16:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】國內疫情嚴峻，為協助病人不避奔波醫院，減少感染風險，臺中慈濟醫院配合健保署推出「視訊門診」，透過視訊方式，讓醫病雙方都能「零接觸」完成看診過程。臺中慈濟醫院醫事室主任饒玲瑜指出，只要透過電話或網路掛號，就會由專人聯繫，加入Line好友後，病人可以在家透過視訊，不僅過程簡易，也讓病患能安心看診。

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婦人照顧嬰兒不便看診　透過視訊門診了解檢查結果

民眾不用過於擔心，視訊門診流程扣除聯絡時間，其實與平時門診實際問診病患時間並無差異；家庭醫學科醫師李宜軒舉例，臨床上就有一名婦人，因照顧嬰兒不方便出門，透過視訊門診確認胃鏡檢查報告，經詳細說明報告結果、未來治療方式後，讓婦人零接觸就知道檢查結果，讓婦人免去感染疑慮。

醫院推視訊門診　降低病患與醫生染疫風險

此外，另名年長男性因腰部不適問題，需就醫看診，透過子女協助採以視訊門診，醫師透過影像詢問患者病症後，經建議安排進一步檢查以確認病因。腎臟內科醫師楊洵醫師提及，「視訊門診」不僅簡單症狀處理靠問診就可得到病人詳盡記錄，尤其若常規拿藥就更為方便，病人不跑醫院，大家保持距離，對於病患與醫生都是保障。

視訊門診領藥簡易　櫃檯直接批價領藥

至於領藥部分，視訊門診後，醫師完成門診程序，就會把病人的批價單放在櫃台，家人只要於三日內拿病人健保卡到櫃檯報到，完成批價交費就可以順利領藥。饒玲瑜主任強調，透過視訊門診方式可望能協助病患不間斷看診，也不用擔心頻繁出入醫院，提升感染風險。



資料來源：健康醫療網 減少病人頻繁出入醫院　台中慈院推視訊門診

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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