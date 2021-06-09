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民眾不用過於擔心，視訊門診流程扣除聯絡時間，其實與平時門診實際問診病患時間並無差異；家庭醫學科醫師李宜軒舉例，臨床上就有一名婦人，因照顧嬰兒不方便出門，透過視訊門診確認胃鏡檢查報告，經詳細說明報告結果、未來治療方式後，讓婦人零接觸就知道檢查結果，讓婦人免去感染疑慮。
醫院推視訊門診 降低病患與醫生染疫風險
此外，另名年長男性因腰部不適問題，需就醫看診，透過子女協助採以視訊門診，醫師透過影像詢問患者病症後，經建議安排進一步檢查以確認病因。腎臟內科醫師楊洵醫師提及，「視訊門診」不僅簡單症狀處理靠問診就可得到病人詳盡記錄，尤其若常規拿藥就更為方便，病人不跑醫院，大家保持距離，對於病患與醫生都是保障。
視訊門診領藥簡易 櫃檯直接批價領藥
至於領藥部分，視訊門診後，醫師完成門診程序，就會把病人的批價單放在櫃台，家人只要於三日內拿病人健保卡到櫃檯報到，完成批價交費就可以順利領藥。饒玲瑜主任強調，透過視訊門診方式可望能協助病患不間斷看診，也不用擔心頻繁出入醫院，提升感染風險。
資料來源：健康醫療網 減少病人頻繁出入醫院 台中慈院推視訊門診
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