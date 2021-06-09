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防疫應彈性　盧秀燕盼特殊性職業優先施打疫苗

▲市長盧秀燕「為民請命」，包含殯葬、媒體、交通業、保全、義消、義警等許多接觸人群的行業，盼中央考量特殊性列為優先施打對象(圖／市政府提供2021.6.9)
▲市長盧秀燕「為民請命」，包含殯葬、媒體、交通業、保全、義消、義警等許多接觸人群的行業，盼中央考量特殊性列為優先施打對象(圖／市政府提供2021.6.9)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-09 16:30:33

中央昨(8)日開始陸續配發莫德納疫苗，台中市在此波獲配7300劑，直接配送至18所醫院予醫事人員，市長盧秀燕表示，雖疫苗施打優先順序，是依中央指揮中心規劃，但她「為民請命」，包含殯葬、媒體、交通業、保全、義消、義警等許多接觸人群的行業，盼中央考量特殊性列為優先施打對象。此外，疫情影響國人捐血意願，她也呼籲大家一同伸出援手，捐血有您。

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盧秀燕今（9）日下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會表示，台中此次獲配的莫德納疫苗，因中央規定以醫療院所醫事人員為第一優先接種對象，疫苗已直接配發到台中18所醫院，市府手上都沒有疫苗，且疫苗施打須按照中央分類依序施打，地方若未配合將會被減配疫苗，但她為民請命，包括殯葬、媒體、交通業、保全，及基層防疫網的鄰長、義警、義消等高風險人員，為了維持運作急需施打疫苗，她感到非常心疼，盼中央考量職業特殊性列為優先施打對象。

另外，盧秀燕提到，疫情影響國人捐血意願，台中血庫急缺各種血型，庫存所剩天數不多，緊急需要輸血的病患正等待關心和救援，由於端午連假將近，需維持一定血庫存量以備不時之需，號召市民在這關鍵辛苦時刻做好防疫措施，一同伸出援手，挽起衣袖捐血救人，捐血有您，愛不止息。

衛生局長曾梓展說明，為鼓勵民眾踴躍捐血，台中市設有多處捐血室及捐血車，包括西屯區中港捐血室、北區中正公園捐血室、西區三民捐血室、大里區大里捐血室及豐原區豐原捐血室；新光三越、台中公園、北屯區仁和公園也設置捐血車，鼓勵大家一起熱血救人。

衛生局表示，自疫情升溫後，捐血中心持續加強各捐血點防疫措施，除開啟捐血車前門，保持空氣流通外，工作人員也加強作業環境空調或空氣清淨機的使用與清潔，另，凡參與捐血活動的志工、單位、捐血人親友等，只要進入捐血場域，均需實聯制，並由各捐血活動現場工作人員管控進入人數等，以維護捐血場域內的安全。

衛生局提醒，若捐血者有以下情形之一應暫緩捐血，包括孕婦或產後6個月以內、大手術未滿1年或1年內曾接受輸血、6個月內曾罹患肝炎或密切接觸肝炎病患、1年內曾經刺青、曾在72小時內拔牙者；另外，去年3月19日起凡曾出國的民眾，回國日起算28日內應暫緩捐血；曾確診感染COVID-19而治療痊癒，以及曾與確診病例的密切接觸者，應暫緩捐血28天。

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