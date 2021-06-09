移工防疫面面觀｜泰國防疫經驗一次看

《四方報》報導

，台灣近期陸續有科技業工廠爆發移工宿舍群聚事件，民間也針對關於如何防範類似事件議論紛紛。除了台灣以外，亞洲包括新加坡、馬來西亞、泰國等也都曾面臨移工宿舍群聚感染事件，繼上一期

針對新加坡及馬來西亞的移工防疫策略報導後，

《四方報》將帶你了解泰國在移工防疫措施上的相關作為。

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泰國同為移工輸出國與引進國，根據非營利組織統計，

截至2019年在泰國工作之有證件移工人數約為287萬人

，

加上無證移工總數估計390萬人

，其中多來自緬甸、寮國和柬埔寨。這些移工多在泰國營造業、製造業和海鮮市場工作，雖然撐起泰國繁榮的海鮮市場及經濟，但卻也長年飽受歧視、需忍受糟糕的宿舍環境等。泰國海鮮產業過去也多次爆發外籍漁工遭強制勞動、人口販賣等事件引發國際輿論，甚至因此遭到制裁抵制。

泰國接連爆發移工群聚染疫 移工權益受到侵害

泰國在去年初疫情剛爆發時控制得當，一度被

世衛組織（WHO）讚賞

，但後來也如新加坡、馬來西亞一樣逐漸爆發疫情而失去光環，其中也包括移工群聚事件。去年12月，泰國龍仔厝府的海鮮市場就爆發移工群聚感染，

疫情傳開後導致超過12,000人在海鮮加工廠確診、超過9000人在附近其他工廠確診

，染疫者多為外籍移工，疫情蔓延至泰國近半省份。

先前針對馬來西亞、新加坡的報導中提及移工普遍面臨宿舍環境過度擁擠、衛生條件低落缺乏管理等情形，在泰國情況也十分相似。感染爆發後，

「移工權益網絡」（Migrant Workers Rights Network）表示市場攤販全部停工

，移工被迫擠在小小宿舍中，且官方並未確實區隔感染及未感染者，導致多數移工非常焦慮。而曼谷郵報（Bangkok Post）也指出，龍仔厝府當局禁止移工離開宿舍，讓他們全部擠在狹小宿舍中，反而近一步增加了群聚感染的風險。

近日，泰國再度爆發移工染疫事件，台灣泰金寶公司（Cal-Comp）在泰國佛丕府（Phetchaburi）考又縣（Khao Yoi）的廠區爆發移工宿舍群聚感染，目前已經有超過5200人染疫。

佛丕府當局要求工廠從5月20日開始封鎖2週

，住在工廠宿舍內的工人禁止離開宿舍，然被禁足於宿舍內的移工卻控訴並未得到適當的食物和醫療資源。

1300名泰金寶移工於五月下旬舉行抗議

，控訴在隔離於廠區期間不僅有許多人未收到餐點，還斷電長達12小時讓移工被迫吃下生食果腹，現場醫療資源也不足，移工們只能互相為彼此量測血壓。更有移工指出，廠區提供泰國本地勞工和外籍移工的食物品質存在差異。

此外，為了讓移工能夠被排出於眾人視野之外，泰國政府也建造許多間移工專屬的「野外醫院」，將移工與泰國人區隔起來以安撫大眾焦慮情緒。

《路透社》

引述人權觀察組織的敘述指出，泰國在疫情期間實施歧視性政策，「泰國政府將移工關在貧民窟中，在這裡疫情環境擁擠，讓疫情如野火一般蔓延」。

疫情下針對移工仇恨高漲 亂象頻生致疫情負擔更重

外籍移工在疫情下更容易遭受歧視是許多人權團體都曾提出的問題，在馬來西亞和新加坡是如此，在泰國也不例外。泰國在海鮮市場疫情爆發後，

從官方到民間對移工的排外心理都十分高漲，

尤其以「反緬甸移工」最為嚴重。總理帕拉育就直接稱緬甸移工為「病毒感染源」，更表示很多緬甸移工偷渡邊境才導致疫情蔓延，官方將加以嚴辦。

除了官方，

泰國民間網路上也開始出現反緬甸的仇恨言論

，包括要移工「滾回去家鄉、不准接受治療」等，引發人權團體憂心，官方將疫情歸責於移工將深化社會分歧，明明移工對泰國經濟貢獻顯著，輿論卻一面倒怪罪外籍移工，恐將使移工懼怕出面篩檢與接種疫苗，不利於未來防疫施行。

在泰國國內反移工氛圍高漲的同時，再加上去年6月就已經開始實施的非法移工圍捕行動，使得非法移工更加不敢出面篩檢。外媒指出，當移工群聚事件發生後，政府雖然針對風險區域開始篩檢，但

許多移工因害怕被抓捕都不敢出面篩檢

，而有的為了保全生計即使篩檢呈陽性也不願意接受治療。

另外，由於泰國海鮮市場聘僱非法移工情事並不少見，在疫情爆發後不少雇主害怕移工染疫、或是為了躲避政府篩檢事情敗露，而

將移工隨意「丟包」在路邊自生自滅

；

又或是為了避免罰則而帶著非法移工逃竄到其他省份避風頭

，這些都增加了疫情的負擔。

事實上，在疫情爆發前，泰國海鮮市場當地政府積極進行雙語資訊的防疫宣導，並主動聯繫當地海鮮市場的移工族群提供醫療協助，

甚至聘僱數百名雙語能力的移工協助翻譯並解決移工疫情相關煩惱

。但媒體指出，這樣的良性政策在政府後來的移工圍捕行動和仇恨言論出現後功虧一簣。

政府雙語資訊不全、配套不周到 移工有福利也領不到

根據人權團體釋出的調查報告，泰國疫情重創經濟，導致移工被不當解聘、無故扣發薪水，或直接失業。大約有30萬名移工因失業選擇返鄉，並且沒有領回應得的補償或資遣費用，而60萬移工則因此失去合法簽證，卻因返鄉成本飆升、邊境封鎖和經濟壓力等繼續滯留泰國，成為非法移工。

報告中提及，疫情爆發後許多雇主要求移工自行負擔100美金進行篩檢，否則就威脅停工；無法出示醫療證明的移工也往往被威脅裁員，增加移工的債務成本。而泰國疫情爆發封鎖邊境後重創經濟，泰國政府也頒布紓困補助，並大方表示合法移工族群和外籍人士都可以領取。

根據統計，泰國約有200多萬有證件之移工，然而他們多數不通泰文，在疫情爆發後無法及時掌握醫療及防疫相關資訊，要配合政府政策已經十分困難。而政

府卻規定領取者必須有泰國銀行帳戶

、並至少已經繳交六個月的費用至政府基金，再加上政府並未積極以多語文宣宣導，且相關申報的表單皆為泰文，讓不通泰文又不了解相關申報程序的移工想申請難上加難。此外，

許多想申報的移工找到雇主協助卻因雇主疏失最後無法領取

。

泰國讓移工申請工作簽證 申請情形踴躍

根據國防部統計，泰國去年六月至今已經逮補超過3萬2千名非法移工，但為了解決非法移工防疫的漏洞問題，泰國去年底表示將提供非法移工申請合法工作簽證的機會，估計將受惠600,000至800,000人。

曼谷郵報指出，這些因疫情失業的移工可以透過線上申請工作簽證，但要求申請時附上新冠肺炎檢查報告，由於申請者眾多，泰國政府近日又宣布將截止期限延長至今年9月。報導指出，目前已經有約654,000名移工申請，並有496,000人已經附上檢驗證明，並獲得允准開始尋找工作，申請狀況相當踴躍。