五月天捐呼吸器逼哭醫材員工　小S送電解水救脫水病患

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在醫材公司工作的女網友向《NOWnews今日新聞》表示，五月天所屬的「相信音樂」在聽完她說明前線缺呼吸器後，立刻詢問購買機器的細節，「在一個夜晚通知我們，決定捐出66台ZOLL呼吸器，將提供給雙北14家醫院！我邊哭邊接這通電話！」
女網友說，這些呼吸器可以幫助那些等不到病床，或是即將送往中南部治療的病人，「多一個人活著，多一份希望」。相信音樂則表示：「在這艱難的時刻，相信音樂但願與前線所有防疫英雄及民眾共同為防疫努力。在得知重症病患擁有呼吸器救助是當務之急，相信音樂略盡棉薄之力捐助66台呼吸器，期盼與大家同心協力堅守防疫崗位，爭一口氣一同度過這次難關。」
另一名女網友的姊姊在專責防疫旅館當醫護人員，透露部分陽性確診病患處於脫水狀態，無法打點滴治療，添購電解水又有困難，小S輾轉得知後，與老公許雅鈞、大女兒Elly自掏腰包買了30多箱電解水火速送到防疫旅館，讓女網友激動大讚：「全台灣最機智、美麗、幽默、努力、可愛的小S。她鼓舞人心的舉動，讓我感動落淚。」
針對捐電解水救命，小S本人回應：「能為台灣醫護、病患出一分心力，是我們本該做的事！」
除了五月天、小S，過去幾天不少藝人也出錢出力協助第一線抗疫人員，人在日本的林志玲，不僅疫情爆發之初就捐飲用水到萬華、中正等重災區，近日再度透過「志玲姊姊慈善基金會」捐出6座價值逾百萬的正壓檢疫亭，分別送到新店耕莘醫院、土城醫院、輔仁大學附設醫院、台北馬偕醫院等雙北醫院，讓全副武裝的醫護工作時不用再全身溼透。
在新北市長大的蕭薔，上月底透過珍世美學慈善基金會，捐贈100萬元到「新北市好日子愛心大平台」當防疫基金，市長侯友宜也特別在記者會中謝謝她的愛心。此外，想到醫護整天戴口罩皮膚不適，蕭薔提供600份自己平常用使用、抗敏和保溼的保養品，希望給護理人員的皮膚最大的呵護。
綜藝大哥徐乃麟日前宣布，與製作防疫面罩的好友工廠璟華印刷股份有限公司，捐出1000個防疫面罩給新北市防疫重點醫院「衛福部台北醫院」，當抗疫戰士最堅強的後盾；賈永婕1日起也每天製作100個便當、寫小卡片發送給不同醫院，好友小S等人也加入。
知名經紀人蔣承縉，先前在臉書上發起募資活動，包括舒淇、藍心湄、賈靜雯和弟弟衛斯理、蔡康永、陶晶瑩、盧廣仲、曾寶儀、吳青峰、阮經天、黃子佼、楊謹華、Ella、王心凌、謝承均、黃韻玲、彭佳慧、吳青峰、盧廣仲、江祖平、林美秀等人都慷慨解囊，短短4天募得400多萬，送出超過2千件防護衣、隔離面罩，430個護目鏡及N95口罩等，愛心不落人後。（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。