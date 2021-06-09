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停課延長到暑假「學費該退」？眾揭現況搖頭：國外演示過

▲全國疫情三級警戒延長至6月28日，各級學校及幼兒園停止到校上課期間延長至7月2日，持續以遠距教學讓停課不停學。（示意圖／取自unsplash）
▲全國疫情三級警戒延長至6月28日，各級學校及幼兒園停止到校上課期間延長至7月2日，持續以遠距教學讓停課不停學。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-06-09 16:49:56｜2021-06-09 17:01:12

全國疫情警戒三級警戒二度延長，又從原先的14日延長到28日，教育部並宣布全國各級學校停課直到暑假，不少學生也持續遠端上課。不過就有網友好奇問「這樣學費該退嗎？」貼文也引發熱烈討論。

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原PO在PTT上發文提到「這學期從五月中直接停到期末，幾乎放了1個半月，這樣學校資源都沒用到，那學費會退費嗎？」

▲有網友好奇問因為疫情停課，「這樣學費該退嗎？」（圖／翻攝PTT）
▲有網友好奇問因為疫情停課，「這樣學費該退嗎？」（圖／翻攝PTT）
問題一出立刻有網友回應，「沒有，去年國外演過一次了，線上授課不退」、「線上老師還是有上課啊，學校軟體照用」、「退營養午餐等費用合理，但學費老師還是有線上教學吧」、「停課但沒有停學阿，難道你想學分也退掉多讀一學期？」、「學分也幫你退掉」。

日前教育部潘文忠宣布，為因應全國疫情三級警戒延長至6月28日，各級學校及幼兒園停止到校上課期間延長至7月2日，學業成績評量採從寬認定，以彈性、多元方式進行。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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