從農村服務到品牌創立科大生透過活動與競賽累積豐沛經驗
來自台中的女孩塗香燁，從大一開始便跟著系上老師投入農村服務，個性勤奮、喜歡挑戰的她，成為龍崎資訊志工隊長並協助打造在地小農品牌。透過參與活動與競賽，榮獲的競賽獎金及校內獎學金，四年來已累積百萬元，相當「吸金」！
記者張振興/台南報導
2021-06-09 16:52:06
在學其間成績優異的塗香燁，不僅具備優秀統籌協調能力，在專業領域上經常有亮眼表現，四年來累積滿滿實作能力。她透過教育部學海築夢計畫補助，赴加拿大溫哥華Lotus Group travel agency實習，增加國際視野與文化交流，回國後甚至籌辦南部首次登場的「坎城國際競賽」，大學期間拿下多項競賽獎金及校內獎學金。她在今年畢業之際，也將獲頒傑出專業榮譽獎與群育獎。
不僅如此，塗香燁從社區服務到產業協助，她持續投入第八屆大專生洄游農村競賽，駐點台南龍和社區，辦理假日農創市集，將閒置已久的舊市場空間重新活絡並永續經營，運用系上所學發掘龍崎在地產業問題，幫助農民建立品牌開發商機。在她與團隊的努力之下，當年打敗全國大專院校，拿下崑山科大首座大專洄游競賽金獎，進一步參與「農業創生創意競賽－當我們農在一起」獲得第一名、2020校園鑫馬獎「佳作」。
「Never miss an opportunity」是塗香燁的座右銘，她把握每次機會，累積成長的養分，讓自己益發茁壯。塗香燁表示農村和都市的文化脈絡不同，有相當多的歷史文化及在地故事都值得我們發掘，希望自己能用小小力量，為農村做一些改變。未來她期望自己能帶著豐沛經驗投入職場，用好創意為品牌服務。