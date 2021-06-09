COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

從農村服務到品牌創立科大生透過活動與競賽累積豐沛經驗

▲塗香燁(右1)走進農村，體驗栽種鳳梨並與青農合影（圖／崑山科大提供）
▲塗香燁(右1)走進農村，體驗栽種鳳梨並與青農合影（圖／崑山科大提供）

記者張振興/台南報導

2021-06-09 16:52:06

來自台中的女孩塗香燁，從大一開始便跟著系上老師投入農村服務，個性勤奮、喜歡挑戰的她，成為龍崎資訊志工隊長並協助打造在地小農品牌。透過參與活動與競賽，榮獲的競賽獎金及校內獎學金，四年來已累積百萬元，相當「吸金」！

我是廣告 請繼續往下閱讀
在學其間成績優異的塗香燁，不僅具備優秀統籌協調能力，在專業領域上經常有亮眼表現，四年來累積滿滿實作能力。她透過教育部學海築夢計畫補助，赴加拿大溫哥華Lotus Group travel agency實習，增加國際視野與文化交流，回國後甚至籌辦南部首次登場的「坎城國際競賽」，大學期間拿下多項競賽獎金及校內獎學金。她在今年畢業之際，也將獲頒傑出專業榮譽獎與群育獎。

▲塗香燁(右)參與高雄青春設計節，介紹與農村相關的畢業製作成果（圖／崑山科大提供）
▲塗香燁(右)參與高雄青春設計節，介紹與農村相關的畢業製作成果（圖／崑山科大提供）
 

不僅如此，塗香燁從社區服務到產業協助，她持續投入第八屆大專生洄游農村競賽，駐點台南龍和社區，辦理假日農創市集，將閒置已久的舊市場空間重新活絡並永續經營，運用系上所學發掘龍崎在地產業問題，幫助農民建立品牌開發商機。在她與團隊的努力之下，當年打敗全國大專院校，拿下崑山科大首座大專洄游競賽金獎，進一步參與「農業創生創意競賽－當我們農在一起」獲得第一名、2020校園鑫馬獎「佳作」。

「Never miss an opportunity」是塗香燁的座右銘，她把握每次機會，累積成長的養分，讓自己益發茁壯。塗香燁表示農村和都市的文化脈絡不同，有相當多的歷史文化及在地故事都值得我們發掘，希望自己能用小小力量，為農村做一些改變。未來她期望自己能帶著豐沛經驗投入職場，用好創意為品牌服務。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
76.47%23.53%
2021-06-09-2021-06-12

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
66.23%33.77%
2021-06-08-2021-06-11

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
60.95%39.05%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
29.16%70.84%
2021-06-07-2021-06-10
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀