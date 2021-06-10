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冠軍出爐！居家防疫必囤糧食　藝人副業食品生死鬥

▲民眾票選曾拌麵為疫情下最愛囤貨第一名。（圖／曾拌麵官網）
▲民眾票選曾拌麵為疫情下最愛囤貨第一名。（圖／曾拌麵官網）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-06-10 13:00:00

2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情嚴峻，全台灣持續第三級警戒至6月28日，5月中旬本土疫情大爆發，當時超市賣場紛紛出現搶購潮，《NOWnews民調》就特別為讀者整理哪個藝人的副業食品，最受大家喜愛！

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▲曾國城將發出百萬紅包。（圖／PaMi
▲曾國城的《曾拌麵廣受好評。（圖／PaMi 曾拌麵提供）
冠軍不負眾望，為曾國城的《曾拌麵》，總共22.54%民眾選擇曾拌麵，近年來，不少藝人紛紛進軍拌麵市場，當中屬《曾拌麵》最廣為人知，收入更是嚇嚇叫，《曾拌麵》自2015年上市，剛上市時就出現搶購潮，第一年的營收高達3千萬，至今營收更是突破2億元，不少網友都表示曾拌麵的寬麵條口感軟Q，香蔥椒麻的口味也相當好吃。

▲賈靜雯的拌麵「賈以食日」被爆出商品標示不實。（圖
▲賈靜雯的拌麵「賈以食日」。（圖 / 賈以食日臉書）
第二名是賈靜雯的《賈以食日》拌麵，賈以食日創立於2018年，是賈靜雯與弟弟衛斯理共同創立的品牌，近年來也是網友討論度最高的拌麵之一，其特色是有多種口味，像是麻醬麵、燒椒麵、泰式酸辣粉、豚骨拉麵等，讓老饕們不容易吃膩，該拌麵也不僅適合居家防疫生活，連諸多旅外網友都表示：「留學生想念亞洲麵食時，就會打開一包來吃！」

▲丫頭成立的手搖品牌「不要對我尖叫」。（圖／翻攝丫頭IG）
▲丫頭成立的手搖品牌「不要對我尖叫」。（圖／翻攝丫頭IG）
本土疫情嚴重，許多民眾減少外出，外送服務也是居家辦公的好選擇，除了超市的拌麵受歡迎外，也不得不提台灣人最愛的手搖飲，詹子晴的手搖飲料《不要對我尖叫》榮登第三名，儘管疫情當下，不少民眾拖離不了手搖飲料的上癮，使用外送方式也要喝到！而《不要對我尖叫》更是在疫情中與外送平台合作，推出「挺醫護活動」，7月4日前只要醫護人員、警消、外送人員致電訂購外送，不僅有全品項8折，每杯還享配料升級。此外，外帶自取也有滿200現折20元，不論外帶外送皆能參與線上加碼抽防疫好物活動。

▲（圖／艋舺ㄟ雞排-總部臉書）
▲Nono的《艋舺雞排》全台都有多家分店。（圖／艋舺ㄟ雞排-總部臉書）
第四名由Nono的《艋舺雞排》拿下，台灣的美食小吃，最罪惡的莫過於右手手搖飲，左手炸雞排，《艋舺雞排》片行各大夜市，其雞排厚度適中，雞肉水分充足，口感不會乾茶，雖然現在疫情期間，無法親自到現場吃美味的炸雞排，不過《艋舺雞排》日前與7-11聯名，讓民眾更方便購買。

▲蕭敬騰副業發展相當成功，生日當天曝光「新身分」。（圖／蕭敬騰微博）
▲蕭敬騰副業發展相當成功，生日當天曝光「新身分」。（圖／蕭敬騰微博）
第五名是蕭敬騰的《老蕭拌麵》，特色是拌麵中，能見一根根醃漬過的剝皮辣椒！拌麵整體偏酸辣、層次豐富，許多吃過的網友都表示：「前面挺辣，結果後面更辣。」

▲藝人徐乃麟近日也推出個人的乾拌麵產品。（圖／翻攝自「徐乃麟-乃至尊」臉書）
▲藝人徐乃麟近日也推出個人的乾拌麵產品。（圖／翻攝自「徐乃麟-乃至尊」臉書）
第六名是徐乃麟的《輸不起拌麵》，乃哥的拌麵可說是在拌麵市場異軍突起，該品牌名更搭配先前乃哥的「輸不起」新聞事件，自嘲的本領讓網友甘拜下風，當然也就會好奇買來嘗鮮，網友表示：「乃拌麵真的超好吃，綜合包中4種口味的麵條都不一樣。」

▲疫情嚴峻下，你最愛囤貨／外送哪個藝人副業食品民調。（圖／NOWnews）
▲疫情嚴峻下，你最愛囤貨／外送哪個藝人副業食品民調。（圖／NOWnews）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
86.26%13.74%
2021-06-09-2021-06-12

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
63.83%36.17%
2021-06-08-2021-06-11

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
64.18%35.82%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
30.36%69.64%
2021-06-07-2021-06-10
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