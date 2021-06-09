高市連3天+0　陳其邁要求端節回高雄民眾須自主健康管理

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳其邁今天下午在高雄市防疫會議後記者會上指出，疫情還是非常嚴峻，新北市今卻診數量仍占全國一半以上，仍處於社區流行階段，其餘像苗栗及部分地區的家庭群聚，還是現在的流行樣態，假如新北市疫情未緩和，對其他縣市仍是嚴峻考驗。
陳其邁也公布，高市獲分配6800劑莫德納疫苗的4類優先順序，隨後由高醫大學附設中和紀念醫院院長作說明。鍾飲文表示，今天開始施打莫德納的公費疫苗，或許下星期就會有更大量的AZ疫苗施打，他非常謝謝醫護界同仁，到目前為止，招募熱血醫護已經累計2800人，大量疫苗接種需要許多醫護參與，有意願者請洽醫師公會、護理師公會。
鍾飲文指出，高雄市分配到莫德納疫苗6800劑，接種優先順序，依序為專責醫院直接間接照護疑似及確診病患的醫護人員、專責醫院的孕婦同仁、專責醫院其他尚未接種的工作人員、AZ疫苗成分第一施打者有嚴重過敏者但必須附審議證明。
鍾飲文強調，在考量醫院涵蓋率、疫苗分配公平性、個人身體狀況，來排定施打順序。他提醒公費疫苗不應有選擇的空間，希望在6月12日前施打完成。
鍾飲文也認為，中當前疫情未歇仍處「高原期」，相較其他縣市，高雄市醫界配合市政府指揮系統，攜手守住第一線，而得以保有較低風險。但防疫不分地方、不分縣市，面對即將到來的端午返鄉人潮，大家仍要及早篩 檢出潛藏的個案，才能有效減少跨區病毒傳播風險，共同嚴守社區防 線。
鐘飲文也說，面對疫情持續升溫，感染源不明的本土案例出現，恐逐漸影響整體醫療服務量能，高雄市疫情指揮中心已成立社區篩檢站，篩檢潛藏的個案，可減少疑似個案社區活動，並達到醫療分流、分工合作，降低病毒傳播風險，專責醫院響應陳其邁市長的轉診快篩政策，全面配 合基層轉檢篩檢。
高雄市也公布6月1日發生高雄市小港區COVID-19家族群聚案共計5人確診，匡列密切接觸者、一般接觸者共計278人的小港區家庭群聚指標性個案感染源為外婆的住在新北市三重區的60多歲女性友人。衛生局技正潘炤穎指出，5月19日外婆友人從台北搭車南下高雄，當天與外婆同處一室留宿一晚，而外婆於5月23日與家人聚餐，並探訪8個月大的外曾孫女，接連導致女嬰、女嬰的父母、女婿共5人染疫確診。
此外，今天也公布案10489確診者到過高雄，該案為桃園40多歲男子，5月28日曾到苗栗的京元電子，30日因外出差到高雄一家公司維修零件，6月1日返回北部、4日確診，所幸在高雄期間因餐廳已限制不能內用，因此無不明足跡或接觸者，針對維修公司、居住旅館、餐廳的接觸者，共匡列37人，密切接觸者10人。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。