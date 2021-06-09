影／恩師的基金會配給大量疫苗？柯文哲認錯：管控有問題

新冠肺炎疫情在全台灣持續蔓延，能夠有效遏止疫情擴散的疫苗在台灣卻持續缺貨，現有的疫苗多半要提供給第一至第三類的前線人員施打，結果沒想到位在台北市的好心肝診所，不僅將多餘的疫苗提供給上層組織「好心肝基金會」的工作人員施打，疫苗打完還跟衛生局索取100瓶疫苗。事發後該基金會也遭到起底，董事長是台北市長柯文哲過去的恩師許金川，也挨批「恩師就有疫苗？」對此柯文哲則回應「直接認錯就好，在管控上有問題。」





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據北市府的調查結果顯示，一開始根據合約衛生局先是配發15瓶150劑AZ疫苗給好心肝診所。而該診所發現造冊需要施打的醫事人員多半都已經在外施打過了，因此將額外的疫苗施打給「不具施打資格」的志工人員，與旗下「好心肝基金會」的工作人員。





而在疫苗施打完後，好心肝診所再次向衛生局表示有1000劑的施打需求，衛生局承辦人員也不疑有他，未查證「地方診所為何有1000劑的施打需求」，就將100瓶AZ疫苗再配發給好心肝診所，診所方面也將1000劑疫苗，供給不具施打疫苗資格的志工與基金會成員施打。





外界也好奇，為何一間地方型診所可以申請到一共1150劑的疫苗？該「好心肝診所」也遭到起底，是「好心肝基金會」旗下的附屬診所，而基金會的董事長，就是過去台北市長柯文哲的恩師、台大肝病權威醫師許金川，過去基金會舉辦活動時，柯文哲的父母也曾現身支持。





針對外界質疑是否是與許金川的關係，才讓好心肝診所如此容易取得疫苗？柯文哲今（9）日下午在北市防疫記者會上，被問到該問題時也顧左右而言他，並未正面回應，僅表示因為在管控上有問題，直接認錯就好。





柯文哲說，疫苗一開始都是打醫院，後來他說6月9日要全部打完，所以大家開始把醫院沒打完的收回來，收回來後也許想說找個地方打完就好，「這還是，管控還是有問題」，柯文哲也重申，一個股長要配送多少疫苗出去，應該要有管控機制，這會送政風調查，該檢討還是會檢討。



