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高雄4大醫學中心、2公會發聲明　聯手抗疫「決戰社區」

▲高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文表示，期許高雄醫界齊心協力落實防疫政策，一同建立堅強的社區與安全的家園。（圖／翻攝自高雄100直播）
▲高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文表示，期許高雄醫界齊心協力落實防疫政策，一同建立堅強的社區與安全的家園。（圖／翻攝自高雄100直播）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-09 17:48:34｜2021-06-09 17:49:46

全台COVID-19疫情方興未艾，高雄市包括高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄長庚醫院、高雄榮民總醫院院長、義大醫院，以及高雄市及高雄縣的醫師公會，高雄市4大醫學中心、2醫師公會在今（9）日聯合發出「決戰社區－基層診所是防疫之眼」聲明，期許高雄醫界齊心協力落實防疫政策，一同建立堅強的社區與安全的家園。

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高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文指出，基層診所是防疫之眼，所以特別呼籲基層的診所能夠提高警覺，主動加強轉檢快篩，如果發現病患14天以內就醫3次，或7天以內就醫2次，就要開立電子轉診單，轉介到高雄市23家社區採檢院所進行快篩跟核酸的檢測，如果確診，轉診的醫療院所每1個案子可以得到1萬元的通報獎勵金。

▲高雄市政府強化基層診所轉介通報。（圖／高雄市衛生局提供）
▲高雄市政府強化基層診所轉介通報。（圖／高雄市衛生局提供）
鍾飲文說，在COVID-19疫情的流行期間，有一些市民朋友也許症狀比較輕微，他就會直接到藥局去買藥，所以也要特別感謝藥界朋友協助，如果發現有疑似發燒、腹瀉、嗅覺喪失，跟呼吸道的症狀，要特別麻煩藥師們主動跟市民告知、協助通報，就會有專人協助安排快篩。

高雄市長陳其邁也強調，疫情指揮中心在做每一項的政策、措施，都會清楚地告訴大家為什麼要這樣做，照台灣目前流行的狀態，假如基層診所或者是藥局的藥師們可以多多提高一些警覺，就可以越快的把這些隱藏在社區的個案找出來，把病毒阻隔在社區之外，避免造成社區的流行。

▲高雄市4大醫學中心、2醫師公會在今（9）日聯合發出「決戰社區－基層診所是防疫之眼」聲明。（圖／高雄市衛生局提供）
▲高雄市4大醫學中心、2醫師公會在今（9）日聯合發出「決戰社區－基層診所是防疫之眼」聲明。（圖／高雄市衛生局提供）
「決戰社區－基層診所是防疫之眼」聲明全文內容如下：

醫師誓詞：「當我進入醫業時，我鄭重地保證要奉獻一切為人類服務，憑我的良心與尊嚴從事醫業；病人的健康應為我的首要顧念。」醫學先哲史懷哲亦述:「真正幸福的人，是那些已經開始尋求並知道如何服務他人的人。」

當前疫情未歇仍處「高原期」，相較其他縣市，高雄市醫界配合市政府指揮系統，攜手守住第一線，而得以保有較低風險。但防疫不 分地方、不分縣市，面對即將到來的端午返鄉人潮，我們仍要及早篩 檢出潛藏的個案，才能有效減少跨區病毒傳播風險，共同嚴守社區防線。

醫界在防疫中扮演非常重要的角色，大家承擔醫療照護及守護市民健康的重任，每位醫護人員都承受了極高風險及壓力。誠摯感謝各位工作伙伴不畏辛勞、堅守崗位，對國內防疫工作的推動無疑是一大助益。

面對疫情持續升溫，感染源不明的本土案例出現，恐逐漸影響整體醫療服務量能;高雄市疫情指揮中心已成立社區篩檢站，篩檢潛藏 的個案，可減少疑似個案社區活動，並達到醫療分流、分工合作，降低病毒傳播風險，專責醫院響應陳其邁市長的轉診快篩政策，全面配合基層轉檢篩檢。

我們期許高雄醫界齊心協力落實防疫政策，才能有效抵抗病毒入侵，建立堅強的社區與安全的家園！

                       

高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文

高雄長庚醫院院長王植熙

高雄榮民總醫院院長林曜祥

義大醫院院長 杜元坤

高雄市醫師公會理事長賴聰宏

高雄縣醫師公會理事長王宏育

中華民國一一○年六月九日聯署

▲6月9日全台縣市確診個案分佈圖。（圖/NOWnews製作）
▲6月9日全台縣市確診個案分佈圖。（圖/NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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