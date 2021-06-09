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美媒分析10大NBA球星不打東奧　詹皇、柯瑞和KD都上榜

▲美國媒體分析10大NBA球星不加入美國夢幻隊出征東京奧運，「詹皇」LeBron JamesStephen Curry(科瑞)和Kevin Durant(杜蘭特)都上榜。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國媒體分析10大NBA球星不加入美國夢幻隊出征東京奧運，「詹皇」LeBron JamesStephen Curry(科瑞)和Kevin Durant(杜蘭特)都上榜。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-06-09 17:52:40

距離東京奧運不到2個月時間，NBA季後賽還在如火如荼進行中，美國媒體《Fadeaway World》撰文分析，10大NBA球星可能不會參加東奧，「詹皇」LeBron James、Stephen Curry(科瑞)和Kevin Durant(杜蘭特)都名列其中。

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此份名單第1的就是詹皇，本季傷病不斷，所領軍的湖人也在季後賽首輪出局，詹皇近日表示寧願參加卡通隊，也不會加入奧運隊，自己需要好好休息。而同樣飽受傷病困擾的隊友「一眉哥」Anthony Davis也名列此預測名單中。

而第2的是Kevin Durant，籃網是本季NBA奪冠大熱門，沒意外會打進總冠軍賽，因而錯過東奧，且KD也會因腿傷保守看待出戰奧運這件事。此外，籃網隊友Kyrie Irving、James Harden也上榜。

較令人意外的是第3的Stephen Curry，生涯還未參與過奧運，上屆里約奧運因妻子懷孕和養傷決定待在家，這次，勇士早早退出NBA季後賽行列，不過美媒認為，至今Curry還未給出任何看法，有很大機會再度缺席奧運，為了好好調整狀態迎接下季NBA。

其餘依序包含快艇球星Kawhi Leonard、Harden、Irving、AD、勇士Draymond Green、太陽Chris Paul以及快艇Paul George，大部份原因不外乎是傷病和年紀問題。

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