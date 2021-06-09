男友愛看妹怎麼辦？ 蕾菈出奇招：這招一定管用

男友愛看妹、女友愛吃醋，這款情侶相處常見的問題，究竟有沒有兩全其美的解方呢？不管在批踢踢還是Dcard，都可以見到心碎的女孩們發文詢問：「男友愛上網看妹怎麼辦？」、「為什麼他總是愛看大奶網紅？」而同樣的疑惑，也發生在Youtuber反骨男孩「蕾菈」（Lyla）身上，蕾菈發現男友「秋甚湯宇」（湯宇）愛看大奶妹，擋也擋不住，於是突發奇想乾脆給男友30分鐘看個夠，小倆口的有趣互動讓蕾菈粉絲噴笑狂刷留言。





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神似歌手鄧紫棋，身材火辣的蕾菈，不久前才大方認愛，公開與DJ男友湯宇的戀情，然而在近期發佈的Youtube影片中，蕾菈卻大肆抱怨男友一天到晚在IG看大奶妹，還偷爆料：「難怪晚上硬不起來！」男友湯宇趕緊澄清：「心裡還是只有你！」可惜甜言蜜語仍澆不息蕾菈的醋意。





▲蕾菈在影片中大肆抱怨男友湯宇一天到晚在IG看大奶妹。（圖／翻攝自youtube）

一番你來我往的爭論後，仍沒有定論，於是蕾菈決定仿效知名影集《黑鏡》的橋段，讓湯宇在30分鐘內盡情使用滿載大奶妹的視訊交友App「FaceBar」，且蕾菈保證不吃醋、不生氣，只會在一旁觀看。湯宇雖然心有疑慮，但身體還是很誠實地接受這項提案。





視訊軟體FaceBar一開，身材火辣的正妹們充斥整著手機銀幕，只見湯宇越來越大膽，看到標示「敏感內容」的照片立馬點進去欣賞，手癢點了性暗示極強的動態影片，最後決定和多位大奶妹來場一對一視訊正面對決。視訊通話一啟動，手機螢幕馬上出現一位穿著清涼、展現傲人雙峰的辣妹，突如其來的養眼畫面讓湯宇直呼：「蠻刺激的耶！」還厚臉皮加碼詢問：「還有沒有更刺激的？」





▲幸運獲得賞奶時光的湯宇，情不自禁大讚：「蠻刺激的！」（圖／翻攝自youtube）

在一旁莫可奈何的蕾菈，開始往前傾身，向鏡頭直接倒奶，湯宇一看苗頭不對，直接用手擋住蕾菈的事業線，蕾菈激烈反擊：「你可以看別人奶，我給我80萬粉絲看奶啊！」沒想到小倆口的「大奶戰爭」意外讓蕾菈粉絲大飽眼福。





為把握自由的最後時光，湯宇持續和多位正妹視訊聊天，有意約出去見面，此時蕾菈出聲加入對話，把鏡頭另一端的正妹嚇傻了。當蕾菈解釋完「30分鐘看個夠」計畫，還加碼邀約「多人運動」，讓正妹搖頭直呼：「妳已經突破我三觀了，姊妹！」最後應湯宇的要求之下，正妹大方送上傲人胸器F奶，為這場「30分鐘看個夠」計畫劃下完美的句點。





▲蕾菈、湯宇和正妹開心聊天視訊，把握最後自由時光，正妹獻上傲人好身材。（圖／翻攝自youtube）

雖然蕾菈還是會因爲湯宇看妹而吃醋，但她也坦言，視訊交友軟體FaceBar的女生不僅長得漂亮，身材又好，如果在家防疫感到孤單寂寞，或是男友特別愛看大奶妹的話，可以試試看「30分鐘看個夠」計畫，或許會成為情侶爭端的解方之一。



