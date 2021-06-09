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防疫生活對策 / 最簡單增加的免疫力就是「多吃蛋白質」！讓３位醫師教你用體重算出攝取量

防疫生活對策 / 最簡單增加的免疫力就是「多吃蛋白質」！讓３位醫師教你用體重算出攝取量
防疫生活對策 / 最簡單增加的免疫力就是「多吃蛋白質」！讓３位醫師教你用體重算出攝取量

Heho健康

2021-06-09 18:01:30



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疫情升溫至今，為了預防被感染，除了做好防護措施外，另一個大家最關心的問題，就是要如何讓自己有好的免疫力來抵抗新冠病毒？在營養補充的方面，其實就少不了「蛋白質」啦！蛋白質不只是在增加肌肉的時候可以吃，其實蛋白質跟身體內很多功能都有關，它負責細胞的製造，所以免疫細胞的數量、品質、活力，還有攻擊病毒、細菌的能力，都要依靠充足的蛋白質。

但蛋白質在分解的過程中會產生很多代謝廢物，尤其是「氨」，都需要經過腎臟代謝，所以吃太多蛋白質也不好，醫師們建議可以照著自己的體重、身體狀況來計算自己每天應該吃的蛋白質量；比如腎臟功能較差的人就不能吃太多，如果在感染急性期、需要大量免疫力的人就可以吃多一點等。

讓３位醫師教你用體重算出攝取量

一般人的狀況

台北市立萬芳醫院消化內科主任吳明順表示，一般會建議蛋白質在每天熱量的 10 ~ 20％ 左右，我們每天所需的熱量大概是每公斤體重 25 ~ 30 大卡，換算下來，蛋白質大概佔了其中的 3 ~ 5 大卡。所以每個人每天攝取的蛋白質公克數除以每公斤體重，大約是 0.8 ~ 1.2，平均下來大概是 1 公斤體重就吃 1 公克的蛋白。

癌症患者、開刀前後

亞東醫院放射腫瘤科主任熊佩韋說，癌症患者在開刀、或是做治療的前後，一定要吃高蛋白、足夠熱量飲食，才能幫助自己快速修復，「因為比起外面的消毒，自己的免疫力不足是造成感染的重點；而身體內的黏膜損傷也可能是一個感染途徑。」

除了開刀之外，放療、化療的患者也可以補充胺基酸，像是麩醯胺酸等保健品，對於表皮破損、腸胃腫瘤的患者來說，可以適量補充。

吳明順則說，為了怕癌細胞導致身體失去營養，癌症患者一定要吃到比平常還要多的熱量、蛋白質，建議可以吃到每公斤體重 1.2 ~ 1.5 公克左右；除非是特殊癌症無法攝取太多蛋白質，才要特別注意。

慢性腎臟病患者

彰化基督教醫院腎臟科主任邱炳芳說，其實慢性腎臟病患也有分成「好幾期」，以腎臟科的評分來說，一般會是以腎絲球
過濾率來計算，只要腎臟功能往下減少 30，攝取的蛋白質就要比前面打 8 折。

  • 腎臟功能還在 60 分以上：不太需要限制蛋白質，就吃跟一般人一樣的量就可以了。
  • 腎臟功能在 60 分：大約等於 0.8（每天蛋白質公克數／每公斤體重）。
  • 腎臟功能在 30 分：大約等於 0.6（每天蛋白質公克數／每公斤體重）。
不過邱炳芳提醒，雖然腎臟病患者需要限制蛋白質，但如果每日的蛋白質攝取量已經小於體重乘以 0.6 公克，就屬於「非常低蛋白飲食」，長久來看就容易造成「蛋白質熱量損耗」，反而會讓患者身體變得更差，所以也不能完全不吃蛋白質。

文／盧映慈 圖／何宜庭



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 防疫生活對策 / 最簡單增加的免疫力就是「多吃蛋白質」！讓３位醫師教你用體重算出攝取量

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