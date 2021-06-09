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楊文科視察寶山快篩部隊 防堵京元案疫情擴散

▲新竹縣長楊文科視察寶山鄉快篩部隊，防堵京元案疫情擴散。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣長楊文科視察寶山鄉快篩部隊，防堵京元案疫情擴散。（圖／新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-06-09 18:00:18

新竹縣政府表示，苗栗爆發移工群聚事件，導致鄰近的新竹縣寶山鄉和峨眉鄉也出現確診案例，新竹縣作為「竹竹苗防疫作戰聯盟」成員，特別加強篩檢量能，啟動行動快篩部隊今於(9)日、明(10)日兩天分別進駐寶山、峨眉，讓有症狀或接觸史的鄉民快篩。今天早上縣長楊文科前往寶山快篩點新豐宮視察，確保快篩站安排好動線規劃，避免民眾因等候，而增加群聚感染風險。據統計，今天寶山快篩共286人，1人出現陽性，已PCR採檢等候結果中。

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楊文科表示，新竹縣身為「竹竹苗防疫作戰聯盟」的一員，縣內也有許多在京元電子工作的民眾，為及時圍堵疫情擴散，本次特別安排快篩部隊前往寶山社區，解除民眾這段時日疑慮。本次寶山鄉快篩人數共286人，有1人快篩陽性，已PCR採檢。現場民眾都能遵守相關規定，共同防堵疫情。

楊文科指出，新竹縣共有3組行動快篩部隊，未來如發生類似案件，經由衛生局評估，若風險程度較大，將派快篩部隊前往當地社區，也感謝台北榮總新竹分院、鄉公所、衛生所及警方持續協助。

寶山鄉長邱坤桶表示，本次參與篩檢的民眾大部分來自確診者足跡曾到過、人口較密集的新城村，以及鄰近京元電子的寶斗、深井地區，未來也持續安排全鄉消毒作業，讓當地居民更加放心。

台北榮總新竹分院院長彭家勛指出，快篩部隊與當地村里長協調安排動線後，設置快篩站，並確保護理人員零接觸，當日一條龍提供預約民眾報到、採檢，減少接觸交叉感染風險，快篩抗原檢測約15分鐘後即可得知結果，如為陽性將再進行核酸（PCR）篩檢，若核酸篩檢為陽性，衛生單位會以電話聯繫，安排住院。

新竹縣政府明(10)日也將在峨眉鄉富興村的隆聖宮進行快篩服務，統計共130位報名，也提醒居民記得攜帶身分證及健保卡，前來篩檢時也要確實戴好口罩、消毒雙手。

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