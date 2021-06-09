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客喊「正在自主隔離」！外送員上樓見「荒唐舉動」怒報警

▲有外送員表示，一位客人表示自己正在「自主隔離」要求送上樓，沒想到一上樓就目睹對方的「荒唐舉動」。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲有外送員表示，一位客人表示自己正在「自主隔離」要求送上樓，沒想到一上樓就目睹對方的「荒唐舉動」。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-09 18:13:41｜2021-06-09 18:43:38

台灣本土疫情危機仍未解除，三級警戒也延續至6月28日，也讓外送平台使用率大增。不過就有外送員表示，一位客人表示自己正在「自主隔離」要求送上樓，沒想到一上樓就目睹對方的「荒唐舉動」，決定報警處理。

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一位外送員在臉書《爆料公社》上發文提到，「我今天送到一位『自主隔離』的客人，一直傳訊息叫我送2樓，他在隔離無法下樓。結果上樓電梯門一打開，就看到這個客人打開門，半個人跑出來外面跟我拿餐」。

原PO見狀立刻開口要求「請你進到房間裡，我再放置餐點」，沒想到該客人竟辯解「我比妳更安全，我隔離21天了沒問題」；最終客人不甘心的回到屋內，原PO才將餐點放置在走廊離開。

▲（圖／翻攝爆料公社）
▲外送員分享防疫期間送餐的無奈遭遇。（圖／翻攝爆料公社）
不過大樓管理員則從監視器中看見過程，等原PO下樓後便質問「怎麼可以讓他（客人）跑出來？」原PO也立即決定檢舉報警，但後續也沒有結果，讓原PO無奈地說：「感覺警察也是敷衍了事，希望不要再有外送員受害了」。

眾多網友看完後則回應「自主健康管理是指可外出，不可搭乘大眾運輸工具、去人多的地方吧，感覺這客人就只是懶，找藉口要你送上樓」、「沒公德心的人真的很多」、「隔離者不該開門在門外等外送員上來的」、「誰知道他是不是真的已經隔離21天了？話都是他自己說，如果他已經非隔離期，為何不自己下樓取餐？」「這客人講的很重視防疫，結果只是圖方便」。（編輯：潘毅）

▲具感染風險民眾追蹤管理機制。（圖/中央流行疫情指揮中心）
▲具感染風險民眾追蹤管理機制。（圖/中央流行疫情指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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