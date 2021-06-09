客喊「正在自主隔離」！外送員上樓見「荒唐舉動」怒報警

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原PO見狀立刻開口要求「請你進到房間裡，我再放置餐點」，沒想到該客人竟辯解「我比妳更安全，我隔離21天了沒問題」；最終客人不甘心的回到屋內，原PO才將餐點放置在走廊離開。
不過大樓管理員則從監視器中看見過程，等原PO下樓後便質問「怎麼可以讓他（客人）跑出來？」原PO也立即決定檢舉報警，但後續也沒有結果，讓原PO無奈地說：「感覺警察也是敷衍了事，希望不要再有外送員受害了」。
眾多網友看完後則回應「自主健康管理是指可外出，不可搭乘大眾運輸工具、去人多的地方吧，感覺這客人就只是懶，找藉口要你送上樓」、「沒公德心的人真的很多」、「隔離者不該開門在門外等外送員上來的」、「誰知道他是不是真的已經隔離21天了？話都是他自己說，如果他已經非隔離期，為何不自己下樓取餐？」「這客人講的很重視防疫，結果只是圖方便」。（編輯：潘毅）
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