報稅是否延長至7月底？蘇揆要財政部滾動式檢討

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考量部分民眾仍有臨櫃報稅需求，財政部今日上午才宣布各地區國稅局將於6月15日恢復提供所得稅報稅臨櫃服務，也將規畫高規格的防疫措施，但仍請民眾儘量在家以網路或試算服務進行申報，以降低人流移動產生染疫風險。

根據財政部統計，截至今年6月6日止，109年度綜合所得稅結算申報已完成451.37萬件（其中採網路及稅額試算申報件數比率99.5%），以去年總申報件數638.62萬件計算，完成申報比率為71%。

109年度營利事業所得稅結算申報已完成77.79萬件(其中採網路申報件數比率99.99%)，以去年總申報件數96.12萬件計算，完成申報比率為81%。