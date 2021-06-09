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報稅是否延長至7月底？蘇揆要財政部滾動式檢討

▲國內本土疫情嚴峻，三級警戒延至6月28日，外界也關注所得稅申報是否會再延長至7月底？行政院長蘇貞昌要財政部滾動式檢討，評估可行性。（圖／資料照，記者葉政勳攝）
▲國內本土疫情嚴峻，三級警戒延至6月28日，外界也關注所得稅申報是否會再延長至7月底？行政院長蘇貞昌要財政部滾動式檢討，評估可行性。（圖／資料照，記者葉政勳攝）

記者顏真真/台北報導

2021-06-09 18:21:29

國內本土新冠肺炎疫情持續延燒，三級警戒也再度延長至6月28日，外界也關注所得稅申報是否會再延長至7月底？對此，財政部今（9）日傍晚表示，行政院長蘇貞昌是轉請財政部長蘇建榮研議延長報稅期間的可行性、滾動式檢討，並非已同意。

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考量部分民眾仍有臨櫃報稅需求，財政部今日上午才宣布各地區國稅局將於6月15日恢復提供所得稅報稅臨櫃服務，也將規畫高規格的防疫措施，但仍請民眾儘量在家以網路或試算服務進行申報，以降低人流移動產生染疫風險。

不過，國民黨立委洪孟楷今日在立法院質詢提及為避免群聚感染及體諒民眾荷包，所得稅申報是否要延長至7月底？由於立委問完剛好質詢時間到，麥克風消音，這時備詢的行政院長蘇貞昌與財政部長蘇建榮交頭接耳後，有媒體報導蘇貞昌緩緩點頭，貌似同意。

對此，財政部今日傍晚強調蘇院長是請財政部滾動式檢討，並未公開回應，而是轉請財政部長蘇建榮研議延長報稅期間可行性，並非外傳點頭同意延長報稅。

根據財政部統計，截至今年6月6日止，109年度綜合所得稅結算申報已完成451.37萬件（其中採網路及稅額試算申報件數比率99.5%），以去年總申報件數638.62萬件計算，完成申報比率為71%。

109年度營利事業所得稅結算申報已完成77.79萬件(其中採網路申報件數比率99.99%)，以去年總申報件數96.12萬件計算，完成申報比率為81%。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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