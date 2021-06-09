報稅是否延長至7月底？蘇揆要財政部滾動式檢討

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不過，國民黨立委洪孟楷今日在立法院質詢提及為避免群聚感染及體諒民眾荷包，所得稅申報是否要延長至7月底？由於立委問完剛好質詢時間到，麥克風消音，這時備詢的行政院長蘇貞昌與財政部長蘇建榮交頭接耳後，有媒體報導蘇貞昌緩緩點頭，貌似同意。
對此，財政部今日傍晚強調蘇院長是請財政部滾動式檢討，並未公開回應，而是轉請財政部長蘇建榮研議延長報稅期間可行性，並非外傳點頭同意延長報稅。
根據財政部統計，截至今年6月6日止，109年度綜合所得稅結算申報已完成451.37萬件（其中採網路及稅額試算申報件數比率99.5%），以去年總申報件數638.62萬件計算，完成申報比率為71%。
109年度營利事業所得稅結算申報已完成77.79萬件(其中採網路申報件數比率99.99%)，以去年總申報件數96.12萬件計算，完成申報比率為81%。
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