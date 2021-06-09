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老師登門「檢查小孩功課」！是盡責或影響防疫？家長吵翻

▲有家長透露，老師登門拜訪說小孩作業沒交，要檢查孩子的功課。但適值防疫期間，貼文發布後掀起網友熱議。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲有家長透露，老師登門拜訪說小孩作業沒交，要檢查孩子的功課。但適值防疫期間，貼文發布後掀起網友熱議。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-06-09 18:28:50

台灣COVID-19疫情嚴峻，全台三級警戒延長至6／28，尤其學生如今停課待在家，居家上班的家長們還得同時照顧小孩，蠟燭兩頭燒讓許多民眾心好累。不過有位網友透露，老師因為小孩的作業沒繳，親自跑到家裡來檢查功課。雖然老師站在門外沒有進來，且有自備酒精消毒，不過適值防疫期間，老師的行為立即掀起熱議。有人覺得老師行為不太適當，但也有網友認為老師很盡職，「不要隨便公審」。

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原PO在臉書社團《爆怨2公社》發文，透露自己兒子的老師跑來家中檢查小孩的功課，因為兒子的作業沒有繳，老師離開前特別叮嚀以後要按時繳作業。老師還順便教了小孩兩題數學，另外老師也表示，會去家訪其他沒有繳功課的學生，今天已經跑第三家了。

由於不少網友感到疑慮，原PO補充解釋，老師有自備酒精，並透露自己是住在中部海邊，目前沒有確診個案。且老師站在室外，沒有進屋。但如今全台都處於三級防疫警戒，老師進行家庭訪問的行為還是引發討論。

▲網友小孩的老師來家裡拜訪，督促小孩繳作業。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
▲網友小孩的老師來家裡拜訪，督促小孩繳作業。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
有網友認為老師家訪不太妥當，「線上批改很方便，怎麼還一家一家接觸」、「太盡責了....可是防疫期間不太妥當吧」、「看起來是很用心沒錯啦，但一點防疫概念都沒有」、「出發點很好，時間不對」。

不過許多網友認為老師很熱心、盡責，呼籲大家無需公審和批評，「我家的老師，天天早上07:30來送作業，下午5:30來收作業回去批改。因為我們住花蓮瑞穗偏鄉，辛苦老師了」、「這位老師有在乎、用心在對待他的學生，一場疫情打亂太多我們原有的生活步調，老師擔心他的學生課業，真的這樣老師太少見了」、「這種老師很少見了，超棒的怕小孩功課跟不上，我也好希望以前有這種老師」、「老師非常認真負責，該鼓勵」。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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