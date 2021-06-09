老師登門「檢查小孩功課」！是盡責或影響防疫？家長吵翻

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由於不少網友感到疑慮，原PO補充解釋，老師有自備酒精，並透露自己是住在中部海邊，目前沒有確診個案。且老師站在室外，沒有進屋。但如今全台都處於三級防疫警戒，老師進行家庭訪問的行為還是引發討論。
有網友認為老師家訪不太妥當，「線上批改很方便，怎麼還一家一家接觸」、「太盡責了....可是防疫期間不太妥當吧」、「看起來是很用心沒錯啦，但一點防疫概念都沒有」、「出發點很好，時間不對」。
不過許多網友認為老師很熱心、盡責，呼籲大家無需公審和批評，「我家的老師，天天早上07:30來送作業，下午5:30來收作業回去批改。因為我們住花蓮瑞穗偏鄉，辛苦老師了」、「這位老師有在乎、用心在對待他的學生，一場疫情打亂太多我們原有的生活步調，老師擔心他的學生課業，真的這樣老師太少見了」、「這種老師很少見了，超棒的怕小孩功課跟不上，我也好希望以前有這種老師」、「老師非常認真負責，該鼓勵」。（編輯：倪浩軒）
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