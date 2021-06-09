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宅在家吃肉粽追好劇　電信三雄力挺高雄防疫

▲電信三雄力挺高雄防疫，中華、台哥大、遠傳OTT平台免費看。（圖／高市府提供）
▲電信三雄力挺高雄防疫，中華、台哥大、遠傳OTT平台免費看。（圖／高市府提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-06-09 18:49:32｜2021-06-09 19:09:35

因應全國三級警戒延6月28日，民眾宅在家的時間同步延長，高雄市政府繼近日與中華電信合作後，市長陳其邁今（9）日再宣布與台灣大哥大及遠傳電信旗下OTT平台合作，加碼推出高雄市民免費防疫追劇方案，陳其邁與電信三雄共同向市民呼籲，號召大家當宅男宅女，待在家吃肉粽、配影劇落實防疫！

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▲中華電信Hami
▲中華電信Hami Video「陪你防疫」免費看。（圖／高市府提供）
陳其邁表示，非常感謝中華、台灣大哥大、遠傳等電信三雄力挺高雄，攜手為防疫工作盡一份心力。他指出，中華電信Hami Video、台灣大哥大myVideo及遠傳friDay影音等平台有豐富的影劇資源，更貼心採用同一組高雄市民防疫序號「STAYHOME14」，是共同防疫、團結防疫的精神展現。

陳其邁強調，端午連假對於防疫相當關鍵，南北移動、家庭群聚容易造成疫情破口，呼籲市民「端午不移動，在家吃肉粽」，搭配市府免費追劇方案，還能「邊吃肉粽邊追好劇」，請市民多多利用。

▲台灣大哥大myVideo好劇看到飽。（圖／高市府提供）
▲台灣大哥大myVideo好劇看到飽。（圖／高市府提供）
陳其邁也再次感謝慶聯、港都、南國、鳳信、新高雄等高雄市有線電視業者，疫情期間積極配合以跑馬快訊協助宣導防疫措施，而高雄市公用頻道（CH3）也每日直播高雄市防疫會議會後記者會，讓市民從電視上即時獲得最新疫情資訊外，也協助排播教育局教學輔助課程。只要一指按下遙控器，就能讓孩子如同置身校園按表上課，讓家長能夠放心居家辦公。

高雄市政府率先6月3日宣布與 Hami Video 合作，推出「陪你防疫」免費追劇方案，不僅獲得市民熱烈迴響，也引發許多外縣市朋友在網路上留言敲碗，紛紛希望所在縣市政府趕快跟進，顯示「免費追劇」對民眾居家防疫具有強大的吸引力。

▲遠傳friDay影音平台影劇免費暢看。（圖／高市府提供）
▲遠傳friDay影音平台影劇免費暢看。（圖／高市府提供）
高雄市政府表示，中華電信Hami Video「陪你防疫」免費防疫序號登錄期限，也配合三級警戒之延長，由原6月14日順延至6月28日。即日起至6月28日止，只要登入中華電信Hami Video、台灣大哥大myVideo及遠傳friDay等電信三雄影音平台，輸入高雄市民免費防疫序號「STAYHOME14」，即可好劇看到飽，免費體驗14天！

高雄市民只要透過手機、平板、電腦或電視，在6/28前註冊登錄中華電信Hami Video、台灣大哥大myVideo 及遠傳friDay 影音平台，輸入防疫序號「STAYHOME14」，Hami Video「陪你防疫」網頁 https://pse.is/3b7c6v ，享電視館、影劇館免費暢看，myVideo 網頁 https://pse.is/3h6wbt ，享免費豪華月租影音服務，遠傳friDay影音網頁 https://bit.ly/2Sk9xaq ，可享影劇免費暢看（單次付費與用券影片除外）。到期也無需另外取消訂閱。

高雄市政府再次呼籲，「宅在家吃肉粽追好劇」，絕對是全台灣民眾端午節假期最健康、最安全的選擇，市民就能宅在家將熱門影劇追好追滿，不僅紓緩疫情期間緊繃的心情，透過多元的影劇類型及頻道，也能豐富大小朋友居家防疫生活。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

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不是，現在還來得及
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2021-06-09-2021-06-12

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
66.11%33.89%
2021-06-08-2021-06-11

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
61.79%38.21%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

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