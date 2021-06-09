鼓勵接種推奇招　華盛頓州打疫苗「送免費大麻」

美國持續進行新冠肺炎（COVID-19）疫苗接種作業，美國總統拜登先前更訂下目標，表示要在7月4日讓7成美國人至少接種一劑疫苗。但近日接種速度逐漸放緩，為了讓民眾願意捲起袖子接種疫苗，各個地方政府紛紛出奇招，華盛頓州最近宣布，21歲以上成人施打疫苗就能免費獲得一捲大麻。





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綜合外媒報導，華盛頓州酒類與大麻委員會7日公布「共同接種疫苗計劃」，指出當局將允許大麻業者為在診所完成接種、21歲以上的成年人提供免費大麻。這項名為「打一針送一根」（Joints for Jabs）的活動即日上路，將持續到7月21日為止。





在這之前，華盛頓州為了要鼓勵民眾接種疫苗，可以透過接種證明換取免費飲料，酒類與大麻委員會也批准了打疫苗換啤酒、紅酒或是雞尾酒的活動，另外還提供了體育賽事門票或是百萬獎金當作抽獎禮物。





根據《紐約時報》（The New York Times）數據顯示，華盛頓州有58%人口已經接種至少一劑疫苗，近49%完成2劑接種。華盛頓州長英斯利（Jay Inslee）表示，希望能在6月底解除所有的社交限制，若16歲以上居民皆施打完第1劑疫苗，也能夠儘早解除相關限制。





雖然美國總統拜登訂下目標，表示要在7月4日之前讓7成美國人至少接種一劑疫苗，但是全美多數地區最近接種速度開始放緩，因此不少政府紛紛祭出獎勵措施，包括紐約州、俄亥俄州推出抽獎學金活動，也有其他州則是準備免費甜甜圈、運動賽事門票、機票、啤酒等。加州政府更砸下重金，接種疫苗者有10名幸運兒能夠獲得150萬美元（大約台幣4178萬元）的高額獎金。









