NBA／季後賽比威少還鐵！「Playoff P」成難堪紀錄保持人
洛杉磯快艇今(9)日以109:112不敵猶他爵士，球星Paul George發揮不佳，全場17投4中、僅有20分11籃板，賽後美媒也分享了一組數據，顯示他是一項尷尬紀錄的保持人。
記者黃建霖/綜合報導
2021-06-09 19:14:02｜2021-06-09 19:16:50
George雖然貴為快艇雙星之一，但在上一輪系列賽的效率完全不能和搭檔Kawhi Leonard相比，除了G2和G3之外，命中率都不足5成；而且在關鍵第6和第7戰，他甚至30投僅11中，讓球隊陷入苦戰。
今天面對爵士隊，他不知道是不是因為還沒從前一個系列賽的疲勞中恢復過來，整場怒打「13鐵」，雖然末節略有回神，但球隊最終還是以3分之差輸球，現場球迷也嘲諷的對他大喊「被高估(overrated)了！」
根據數據統計，這是George季後賽第10場出手至少15次且投籃命中率未超過25%的比賽，在現役球員中排名第一，排名第2的正是他的前隊友「威少」Russell Westbrook。
其實George和爵士隊也頗有淵源，2018年正是初出茅廬的Donovan Mitchell獨挑大樑，把擁有他、Westbrook和Carmelo Anthony給淘汰的。