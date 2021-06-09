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高端疫苗連2根漲停　明日確定停牌下午5點要二期解盲？

▲高端疫苗9日開盤後就亮燈漲停，是繼連續6根跌停後，拉出連續第2根漲停，今日收在250.5元的價位。（圖／截取自三竹股市）
▲高端疫苗9日開盤後就亮燈漲停，是繼連續6根跌停後，拉出連續第2根漲停，今日收在250.5元的價位。（圖／截取自三竹股市）

記者許家禎／台北報導

2021-06-09 18:58:56｜2021-06-09 19:04:05

高端疫苗爭議引發熱議，藍綠攻防不斷。而日前一直傳聞高端疫苗將於10 日進行新冠疫苗二期臨床試驗解盲，但高端8日發布重大訊息，表示未說明解盲時間。但今（9）日再度傳出高端明日將停牌，而晚間7點高端疫苗發出重訊指出，因公司有重大訊息待公布，經櫃買中心同意明日暫停交易。高端也指出明日10日下午5時召開重大訊息記者會，因應疫情關係本次記者會將採線上視訊方式，投資人可觀看直播。

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之前市場一直傳聞本月10日高端疫苗將進行新冠疫苗二期臨床試驗解盲，引發投資人關注，但高端8日發出重訊表示，未說明解盲時間。重訊指出，公司新冠肺炎疫苗二期臨床主試驗，在4月28日完成所有受試者第二劑疫苗施打後，

按藥證主管機關之技術性要求及臨床試驗設計，已於5月28 日達到「所有受試者第二劑疫苗施打後一個月、以及中位數受試者追蹤二個月」之期間分析(Interim Analysis)條件。

高端疫苗指出，期間分析之安全性與免疫生成性評估數據，公司與臨床試驗中心皆在盲性狀態下，交由第三方單位（CRO，臨床試驗受託機構）進行資料清理，預期近期內完成資料彙整，並召開IDMC獨立資料監視委員會，以進行期間分析解盲作業，後續研發進度公司將依規定進行公告。

高端疫苗今日開盤後就亮燈漲停，是繼連續6根跌停後，拉出連續第2根漲停，今日收在250.5元的價位。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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