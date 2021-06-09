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劉冠廷「肉體擔當」扒光壯肌　《第三佈局》床戰應召妹

▲劉冠廷（左起）、張榕容、莊凱勛《第三佈局 塵沙惑》緝兇。（圖／CATCHPLAY）
▲劉冠廷（左起）、張榕容、莊凱勛《第三佈局 塵沙惑》緝兇。（圖／CATCHPLAY）

記者羅凌筠/台北報導

2021-06-09 20:08:12｜2021-06-09 20:08:24

張榕容、莊凱勛、劉冠廷、監製唐在揚、導演洪伯豪今（9）日出席犯罪懸疑劇集《第三佈局 塵沙惑》線上記者會，飾演菜鳥警察的劉冠廷被封為「肉體擔當」，在戲裡火辣床戰飾演應召女郎的黃薇渟，其實他健身已有1年，拍戲時為了視覺效果，上場前又倒立為胸肌充血，未來可願為角色三點全露？他害羞說：「不好看啦。」

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▲莊凱勛（下排左起）、張榕容、劉冠廷出席《第三佈局
▲莊凱勛（下排左起）、張榕容、劉冠廷出席《第三佈局 塵沙惑》線上發布會。（圖／CATCHPLAY）
莊凱勛演出年輕有為的政二代市議員楊啟逍，遊走在黑白兩道間的他，在議會上是為民服務、據理力爭的政治人物，但卻擁有複雜的身世背景和過去，莊凱勛說：「為了這個戲，我真的跟著一位台北市議員一整天的行程，還有參加議會的現場，其中有很多專業用詞很難，我也發現年輕議員的形象比較親民、與網路世代更接近，所以我跟導演討論，讓我的角色使用很多3C產品，也比較雅痞一點。」

▲張榕容劇中是特勤出身，受過霹靂小組訓練。（圖／CATCHPLAY）
▲張榕容劇中是特勤出身，受過霹靂小組訓練。（圖／CATCHPLAY）
張榕容飾演強悍的刑警小隊長，好幾場戲要制伏男性嫌疑犯，她笑說：「我其實比較怕跟我對戲的男生受傷，他們比較辛苦，我打了好多男生，其中還有一個偷內褲大盜，對戲真的很需要默契，劇中我身手比較厲害，因為是特勤出身，所以有做霹靂小組、刑警、柔道、上銬等訓練。」因為角色背負「罪犯子女」的原罪，張榕容拍到沉重的戲分時常崩潰，7天有4天要打電話給莊凱勛討論，她說：「因為我們認識很久，所以我一焦慮就會打給他，而他也會很冷靜地跟我討論劇本，讓我安心不少。」

導演洪伯豪首度挑戰拍攝犯罪題材，有時候會拍2個版本，透露多一點或少一點資訊，剪接時再做選擇，勾著觀眾往下走，有時甚至得誤導觀眾，傳達人心的複雜多變。監製唐在揚說：「這次的劇我們強調的是人性，而追緝只是一個過程，我們跟導演和編劇討論後，重點在於角色面對自身狀態下人性的選擇，這部戲就像洋蔥，一層一層剝到最後，過程會流淚，而洋蔥的最裡面是什麼，這就是這個劇好看的地方。」《第三佈局 塵沙惑》6月13日晚間9點在CATCHPLAY+影音平台、HBO頻道及HBO GO同步首播，一次播映2集。

 

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