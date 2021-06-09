好心肝爭議燒！黃國昌揭「6疑問」：北市府該徹查到底　

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好心肝診所有多少醫事人員，市政府衛生局不知道嗎？

一次給予得施打1000名的量，能夠用「選擇相信」輕輕帶過嗎？

有無人謀不臧？

一個基層股長，有如此大的權力嗎？

不符合的人數，到底有多少？

這些人到底又基於什麼關係，竟可以享有如此特權？