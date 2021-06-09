好心肝爭議燒！黃國昌揭「6疑問」：北市府該徹查到底
台北市「好心肝」診所被爆料違規替民眾施打疫苗，在全台抗疫苦缺疫苗的敏感時刻，立即引爆外界的關注和怒火。台北市長柯文哲今（9）日在記者會上認錯，坦承內部管控出了問題，給診所開出200萬元罰單，並將展開政風調查。對此，前立委黃國昌認為，北市府在記者會上有「6個疑問」沒有解答，強調台北市政府應該「徹查到底，給社會一個清楚的交代！」
編輯中心/綜合報導
2021-06-09 20:12:19
黃國昌臉書發文評論好心肝診所違規打疫苗的爭議，認為疫苗分配應該給真正需要的人，優先施打，「在這個過程中，掌握實際權力的人，無論是行政首長，還是醫療院所負責人，不循私，是最基本的要求。否則，如何對得起第一線辛苦的醫護與防疫人員，還有暴露在高風險的長者。」
黃國昌強調「無論是濫權、還是特權，都該面對社會譴責，並承擔法律責任。」而對於北市府目前「相關同仁接獲需求」、「選擇相信診所卻未查核」的解釋，黃國昌直言「公開透明是最好的防腐劑」，接著更指出台北市政府沒有回答的6個重要問題：
好心肝診所有多少醫事人員，市政府衛生局不知道嗎？
一次給予得施打1000名的量，能夠用「選擇相信」輕輕帶過嗎？
有無人謀不臧？
一個基層股長，有如此大的權力嗎？
不符合的人數，到底有多少？
這些人到底又基於什麼關係，竟可以享有如此特權？
黃國昌最後呼籲，「這些問題，台北市政府應該徹查到底，給社會一個清楚的交代！建立一個公開透明的疫苗接種計畫，讓疫苗的分配與流向，攤在陽光下接受公眾監督，是刻不容緩的工作。」（編輯：倪浩軒）
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