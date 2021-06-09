防疫有機蔬菜箱飆天價？農民喊冤說明成本結構

國內疫情嚴峻，全國防疫三級警戒持續至6月28日，基於防疫考量，不少民眾不到傳統菜市場購買蔬果，轉為購買各大電商或連鎖超市推出的各種規格與價位的蔬菜箱。但有民眾爆料在知名電商平台購買「防疫有機蔬菜箱」，售價499元僅有4菜2果。





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▲竹林有機農場創辦人黃淑女說明，自家的有機農產品的包裝袋外面，都會詳盡的品牌名、電話、有機驗證機構與驗證字號等資料。（圖／記者陳美嘉攝，2021.06.09）

× ▲竹林有機農場創辦人黃淑女說明，自家的有機農產品的包裝袋外面，都會詳盡的品牌名、電話、有機驗證機構與驗證字號等資料。（圖／記者陳美嘉攝，2021.06.09）

▲農民提供「高麗菜、地瓜葉、九層塔、甜菜根、胡蘿蔔」等品項的有機標章與檢驗證明。（圖／記者陳美嘉攝，2021.06.09）

× ▲農民提供「高麗菜、地瓜葉、九層塔、甜菜根、胡蘿蔔」等品項的有機標章與檢驗證明。（圖／記者陳美嘉攝，2021.06.09）

開箱售價499元的「防疫有機蔬菜箱」，竹林有機農場提供「高麗菜、地瓜葉、九層塔、甜菜根、胡蘿蔔」等品項的有機標章與檢驗證明。黃淑女也強調，竹林有機農場只是「防疫有機蔬菜箱」供貨商之一，特別解釋成本結構，感謝消費者厚愛，也呼籲民眾可依實際需求，選購包含物流成本與經過有機驗證的「防疫有機蔬菜箱」，或須到超市排隊自取的「蔬菜箱」。



