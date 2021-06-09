防疫有機蔬菜箱飆天價？農民喊冤說明成本結構

國內疫情嚴峻，全國防疫三級警戒持續至6月28日，基於防疫考量，不少民眾不到傳統菜市場購買蔬果，轉為購買各大電商或連鎖超市推出的各種規格與價位的蔬菜箱。但有民眾爆料在知名電商平台購買「防疫有機蔬菜箱」，售價499元僅有4菜2果。
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對於高價防疫有機蔬菜箱，供貨者之一的「竹林有機農場」接到爆量客訴電話，創辦人黃淑女出面回應，她說，有關「防疫有機蔬菜箱」售價與成本，包含了電商平台抽成、物流到府費用、集貨場成本、採購業者利潤與有機檢驗費用等，最後才是產地農民收入。
黃淑女說明，雙北疫情嚴峻、物流龍頭斷鏈、彩雲颱風挾帶豐沛雨量襲台，原本光南部就有大量蔬菜需求，但考量北部有小眾消費者，須食用有機蔬果，因此，仍咬緊牙關出貨給雙北民眾。因「宅配到府」，不用到傳統菜市場或連鎖通路「人擠人」，符合疫情指揮中心「宅在家、救國家」政策，黃淑女說明，為鼓勵民眾宅在家，出貨前還刻意降價給採購業者，希望略盡防疫綿薄之力。
開箱售價499元的「防疫有機蔬菜箱」，竹林有機農場提供「高麗菜、地瓜葉、九層塔、甜菜根、胡蘿蔔」等品項的有機標章與檢驗證明。黃淑女也強調，竹林有機農場只是「防疫有機蔬菜箱」供貨商之一，特別解釋成本結構，感謝消費者厚愛，也呼籲民眾可依實際需求，選購包含物流成本與經過有機驗證的「防疫有機蔬菜箱」，或須到超市排隊自取的「蔬菜箱」。