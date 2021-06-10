檢場捐北醫百件防護衣　潘逸安愛心餐慰勞醫生岳父

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檢場表示最近看新聞，看見醫護人員的重擔與日俱增，心中日益焦急，很想為他們做一點事情，「剛好我和廠商朋友視訊聊天，聊著聊著覺得可以捐消耗品，於是就決定捐防護衣」，他特別訂製輕薄款，希望能減少醫護人員的笨重悶熱感。檢場笑說自己是北醫的「常客」，在那邊結交了不少好友，因次更加深想要盡一點心力的念頭。
潘逸安則對醫護人員有更深的感情，除了與岳父的親家關係，他說：「我的女兒小米估從出生到接種疫苗都在這邊，甚至連Vivian也在這裡出生，大家都很熟、很有感情。」以往每周六、日都會和岳父岳母聚餐，這次疫情爆發後，Vivian已經3周沒見到父親。潘逸安說：「我和岳父講電話聊到，很多醫護人員忙到無法好好吃口飯、喝口水，所以才想買點營養的食品來慰勞他們，東西不多，但想表達一點支持的心意，也可以讓老婆在醫院門口看爸爸一下。」
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