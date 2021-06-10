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檢場捐北醫百件防護衣　潘逸安愛心餐慰勞醫生岳父

▲潘逸安（左二）和老婆Vivian（左三）帶著餐盒飲料慰勞岳父與醫護人員。（圖／艾迪昇傳播提供）
▲潘逸安（左二）和老婆Vivian（左三）帶著餐盒飲料慰勞岳父與醫護人員。（圖／艾迪昇傳播提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-06-10 08:00:00

疫情嚴峻，檢場和潘逸安同門師兄弟二人，日前不約而同送暖到台北醫學大學附設醫院，檢場訂製100件薄型防護衣，捐給醫院朋友們替換使用；潘逸安帶著老婆Vivian採買100份餐食與飲料，慰勞兼探視許久不見的副院長岳父張君照。檢場與潘逸安希望藉著行動拋磚引玉，讓大眾能向第一線醫護人員貢獻更多心力，並對他們的辛勞多一點同理心。

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▲檢場（中）捐贈防護衣給第一線醫護人員。（圖／艾迪昇傳播提供）
▲檢場（中）捐贈防護衣給第一線醫護人員。（圖／艾迪昇傳播提供）
檢場表示最近看新聞，看見醫護人員的重擔與日俱增，心中日益焦急，很想為他們做一點事情，「剛好我和廠商朋友視訊聊天，聊著聊著覺得可以捐消耗品，於是就決定捐防護衣」，他特別訂製輕薄款，希望能減少醫護人員的笨重悶熱感。檢場笑說自己是北醫的「常客」，在那邊結交了不少好友，因次更加深想要盡一點心力的念頭。

▲指揮中心統計至6/9，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心統計至6月9日，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
潘逸安則對醫護人員有更深的感情，除了與岳父的親家關係，他說：「我的女兒小米估從出生到接種疫苗都在這邊，甚至連Vivian也在這裡出生，大家都很熟、很有感情。」以往每周六、日都會和岳父岳母聚餐，這次疫情爆發後，Vivian已經3周沒見到父親。潘逸安說：「我和岳父講電話聊到，很多醫護人員忙到無法好好吃口飯、喝口水，所以才想買點營養的食品來慰勞他們，東西不多，但想表達一點支持的心意，也可以讓老婆在醫院門口看爸爸一下。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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