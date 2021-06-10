NOW早報／麥當勞新產品來了！店員猛喊小心　眾秒懂原因

麥當勞「新產品」來了！店員猛喊：要小心 眾人秒懂原因





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速食店麥當勞因為其獨特的薯條風味，以及時不時就推出新產品，深受不少顧客喜歡，而昨（9）日，麥當勞推出所謂「防彈套餐」，是與韓國超人氣團體防彈少年團（BTS）聯名的全球品牌活動，從上月底開始，就陸續在50個國家開賣，而台灣也在昨天開賣。不過，就有麥當勞店員在「爆廢公社」貼文指出「今天就是防彈套餐開始賣的日子了，身為一個麥胞，在此跟各位說麻煩要小心！因為，千萬不要為了買到這個套餐，跑到麥當勞群聚....冒著染疫風險也要來買這個套餐，如果真的無法又想買，這套餐在台灣會賣20天，請挑人少的時候出沒，疫情非常時期，請各位要小心，年紀比較小的阿米（防彈少年團粉絲名）也請互相督促、關照，謝謝」。

貼文一出，網友紛紛回應「看飯圈群族，馬來西亞開賣後，排隊排到被警方關切....希望台灣不會這樣」、「真的要小心，不要為了要吃而去群聚！」、「有賣20天，大家不要搶第一天去買」、「各位阿米們真的互相呼籲，不要再讓台灣陷入疫情深淵」、「真的必要去買也要做好防疫措施，避開人潮，希望阿米都能買到套餐」。

▲「THE BTS MEAL」台灣開賣時間為6月9日起至6月29日（或售完為止）。（圖／麥當勞）

今日天氣／山區、中南部午後注意大雨 恆春花東偶有陣雨

今（10）天的天氣和昨天相當類似，各地上午大多為多雲到晴，不過午後仍會有明顯的雷陣雨發展，尤其各地山區午後降雨機率高，對流雲系也機會向嘉義以南的平原地區擴展，午後雷陣雨出現時，容易有局部大雨及短時強降雨，提醒大家中午過後要特別留意天氣的變化；另外在東南風影響下，花東地區、恆春半島偶爾也會出現局部的短暫雨，不過降雨時間不會太長；而溫度部分，各地不下雨時仍是屬於悶熱的天氣，高溫普遍約30至34度，中南部的河谷或近山區則會再高一些，有機會來到35度以上。

30歲官員比75歲媽早打疫苗？美醫看台「接種順序」：失望





台灣疫苗仍舊短缺，目前僅開放第一、二、三類人施打，要等到疫苗陸續到位之後，才會繼續往下開放施打，而對於接種順序，指揮中心也有公布，但各界對於此份名單頗有微詞。對此，美國華裔醫師Justin Yang也坦言「看到台灣的疫苗接種順序，確實讓人蠻失望的，並以美國的施打順序以及疫情景況舉例，認為台灣不該讓30歲官員比那些75歲的長者還早施打疫苗」。

▲目前台灣疫苗施打以第一類為主，逐步開放。（圖/NOWnews製表）

三級警戒延長2次！醫曝「解除條件」：台灣現在只剩2條路





台灣本土疫情嚴峻，全國防疫三級警戒原本實施到14日又被延長至28日，這也是三級警戒以來，第二次宣布延長，國內許多產業受到莫大打擊，民眾苦苦哀嚎這樣的日子不知道還要過多久。對此，精神專科醫師蘇偉碩就在臉書解析，台灣如果要解封的話，就只剩下兩條路可以走，「

第一是快速擴充PCR檢驗量能5~10倍

，並將確診者全數隔離；

第二則是提升到四級警戒

，等待大量疫苗到手全面接種，否則傳播鏈沒被阻斷，台灣會一直處在三級警戒。」

▲蘇偉碩醫師認為台灣要儘速解除三級警戒的方法之一，是提升PCR採檢能量。（示意圖／NOWnews資料照片）

壹電視11人快篩陽性！包括主播吳衣璇、記者、駕駛、導播





台北市內湖壹電視大樓7日一名攝影師倒臥廁所身亡，經檢驗確定PCR檢測為陽性，確定為新冠肺炎患者。對此，北市衛生局昨（9日）緊急設立快篩站，壹電視全體員工都將進行快篩，據了解，目前篩檢陽性共有11人，包括主播吳衣璇、櫃檯人員、文字記者、行政助理、外包的駕駛、動畫人員及年代電視的導播等。其中，主播吳衣璇透露6月6日曾與確診者共事一小時，稍早結果出爐，吳衣璇PCR採檢結果為陰性。





▲主播吳衣璇快篩為陽性。（圖／吳衣璇臉書）

謝金燕險當「劉德華老婆」 她親口證實：不是開玩笑





謝金燕（姐姐）常透過社交網站與粉絲互動，8日她在IG開放提問，其中，一名網友問謝金燕「2021最喜悅的事/最悲傷的事？」她回答「最喜悅是有部電影演劉德華老婆，最悲傷因為疫情取消了！」深怕被誤會在胡謅，還補充「你以為我在開玩笑嗎？我只是低調而已。」原來看似搭不上邊的兩人，原有望在大銀幕演夫妻。

事實上，謝金燕2018年受邀頒金馬獎，上台時，她趁機會對台下的華仔大喊：「總有一天會有一部電影，女主角謝金燕，男主角劉德華！」華仔當下立刻起身和謝金燕敬禮、送飛吻，後續還說如果得獎的導演要拍新片，一定要找兩人演出，讓謝金燕笑得合不攏嘴。（編輯：許苡晴）