好心肝違規！北市醫師公會心寒發聲　醫曝3點：憤怒合理

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對此，臉書粉專《MedPartner 美的好朋友》於今日表示，認為台北市醫師公會這次這麼憤怒，其實很合理，「台北市的診所醫師們，這段期間根本就是被台北市政府衛生局耍著玩。說耍著玩一點都不超過，以下都是公會的發言，跟北市醫師們的親身體驗。大家自己判斷這樣會不會讓你覺得被耍著玩。」
首先，《MedPartner 美的好朋友》提出第一點質疑，詢問大家有聽過哪間診所有「志工」的嗎？《MedPartner 美的好朋友》解釋，就算是醫學中心，通常志工規模也只有幾百人的程度，「你跟我們診所醫師說，有一間診所有上千志工，是要唬爛幾點的啊？」
第二點，《MedPartner 美的好朋友》痛批，在第一線基層診所至少還有5000人還沒打，第一到三類有40000人沒打的狀況，怎麼能把珍貴的戰略物資上千劑疫苗，直接配發給特定的診所，甚至是給根本不符資格的人施打？
第三點，《MedPartner 美的好朋友》提及，台北市政府安排基層診所施打疫苗，並沒有按照中央所明訂之順序安排，甚至跳過第一順位的醫護。不僅如此，北市衛生局還請醫師公會要造冊不知道幾次，但台北市衛生局卻是臨時丟出名單，內容也僅呈現施打時間和地點，「結果現在，我們造冊這麼多次這麼久打不到，不在造冊裡面的一千多人都打了，我們是在造冊造身體健康的喔？」
《MedPartner 美的好朋友》強調，北市診所醫師一直很願意站上前線，市政府說缺醫護，立馬有一堆人登記支援，「需要挺時候，我們醫師公會的人，有因為市長是什麼黨派就不挺嗎？不管是台北、新北還是基隆，大家都是火速響應。」
但針對目前爆發的疫苗爭議，就讓《MedPartner 美的好朋友》無奈認為，這次的狀況，台北市政府跟衛生局一定要扛起責任，具體回應醫師公會的嚴正抗議，「疫情這麼嚴重的城市，卻如此不重視第一線的社區醫師，這樣仗要怎麼打下去？」
針對好心肝診所違規一事，台北市副市長黃珊珊今（9）日在防疫記者會上表示，將依照傳染病防治法開罰200萬元，並取消該診所與北市府簽訂的相關合約資格。黃珊珊強調，衛生局內部對於疫苗的管控確實出了問題。主要是相關的同仁在接到相關診所的需求時，相信診所且沒有進行相關的查核與了解，目前已移送政風處調查。未來也會提升相關權限，地方醫療單位要索取疫苗時，得由副局長層級簽核才能發放。
另外，中央流行疫情指揮中心亦嚴正強調，此事嚴重影響尚未施打疫苗之基層醫護人員權益，有人漠視規定，明知故犯，情節重大，指揮中心將由司法單位依法徹查，還原真相，並追究相關人員應負之法律責任。（編輯：陳雅雲）
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