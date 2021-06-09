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好心肝違規！北市醫師公會心寒發聲　醫曝3點：憤怒合理

▲台北市好心肝診所傳出違規為不具施打資格的民眾施打疫苗，台北市醫師公會今（9）日也發布聲明，痛批北市府「漠視社區診所防疫的角色，實在令人心寒！」對此，醫護粉專《MedPartner 美的好朋友》也點出3點，認為憤怒有理。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲台北市好心肝診所傳出違規為不具施打資格的民眾施打疫苗，台北市醫師公會今（9）日也發布聲明，痛批北市府「漠視社區診所防疫的角色，實在令人心寒！」對此，醫護粉專《MedPartner 美的好朋友》也點出3點，認為憤怒有理。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-09 22:33:35｜2021-06-09 23:54:20

台灣疫情持續延燒，目前國內疫苗數相當匱乏，但台北市「好心肝」診所卻傳出違規為不具施打資格的民眾施打疫苗，台北市長柯文哲於記者會上認錯管控有問題，事後會送政風處調查。爭議爆發後，台北市醫師公會今（9）日便發表聲明抗議，痛批台北市政府「完全漠視社區診所防疫的角色，實在令人心寒」。對此，醫護粉專《MedPartner 美的好朋友》亦提出3點，認為台北市醫師公會憤怒有理。

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台北市「好心肝」診所傳出違規為不具施打資格的民眾施打疫苗，台北市醫師公會也發布聲明抗議，指出台北市政府安排基層醫療診所施打新冠肺炎疫苗，一直沒有按照中央所明訂的順序安排，直接跳過屬於第一順位的醫事人員，經基層診所激烈反應及民意代表的督促後，衛生局終於上週才開始安排施打。聲明亦透露，截至目前為止診所人員仍有至少五千人已登記，但尚未施打疫苗，不滿痛批台北市政府「公然違反指揮中心的防疫政策，並棄基層醫療人員於不顧，完全漠視社區診所防疫的角色，實在令人心寒。」

▲台北市醫師公會聲明全文。（圖／翻攝自台北市醫師公會網站）
▲台北市醫師公會聲明全文。（圖／翻攝自台北市醫師公會網站）
對此，臉書粉專《MedPartner 美的好朋友》於今日表示，認為台北市醫師公會這次這麼憤怒，其實很合理，「台北市的診所醫師們，這段期間根本就是被台北市政府衛生局耍著玩。說耍著玩一點都不超過，以下都是公會的發言，跟北市醫師們的親身體驗。大家自己判斷這樣會不會讓你覺得被耍著玩。」

首先，《MedPartner 美的好朋友》提出第一點質疑，詢問大家有聽過哪間診所有「志工」的嗎？《MedPartner 美的好朋友》解釋，就算是醫學中心，通常志工規模也只有幾百人的程度，「你跟我們診所醫師說，有一間診所有上千志工，是要唬爛幾點的啊？」

第二點，《MedPartner 美的好朋友》痛批，在第一線基層診所至少還有5000人還沒打，第一到三類有40000人沒打的狀況，怎麼能把珍貴的戰略物資上千劑疫苗，直接配發給特定的診所，甚至是給根本不符資格的人施打？

第三點，《MedPartner 美的好朋友》提及，台北市政府安排基層診所施打疫苗，並沒有按照中央所明訂之順序安排，甚至跳過第一順位的醫護。不僅如此，北市衛生局還請醫師公會要造冊不知道幾次，但台北市衛生局卻是臨時丟出名單，內容也僅呈現施打時間和地點，「結果現在，我們造冊這麼多次這麼久打不到，不在造冊裡面的一千多人都打了，我們是在造冊造身體健康的喔？」

《MedPartner 美的好朋友》強調，北市診所醫師一直很願意站上前線，市政府說缺醫護，立馬有一堆人登記支援，「需要挺時候，我們醫師公會的人，有因為市長是什麼黨派就不挺嗎？不管是台北、新北還是基隆，大家都是火速響應。」

但針對目前爆發的疫苗爭議，就讓《MedPartner 美的好朋友》無奈認為，這次的狀況，台北市政府跟衛生局一定要扛起責任，具體回應醫師公會的嚴正抗議，「疫情這麼嚴重的城市，卻如此不重視第一線的社區醫師，這樣仗要怎麼打下去？」

▲《MedPartner
▲《MedPartner 美的好朋友》臉書粉專貼文全文。（圖／翻攝自MedPartner 美的好朋友臉書粉專）
針對好心肝診所違規一事，台北市副市長黃珊珊今（9）日在防疫記者會上表示，將依照傳染病防治法開罰200萬元，並取消該診所與北市府簽訂的相關合約資格。黃珊珊強調，衛生局內部對於疫苗的管控確實出了問題。主要是相關的同仁在接到相關診所的需求時，相信診所且沒有進行相關的查核與了解，目前已移送政風處調查。未來也會提升相關權限，地方醫療單位要索取疫苗時，得由副局長層級簽核才能發放。

另外，中央流行疫情指揮中心亦嚴正強調，此事嚴重影響尚未施打疫苗之基層醫護人員權益，有人漠視規定，明知故犯，情節重大，指揮中心將由司法單位依法徹查，還原真相，並追究相關人員應負之法律責任。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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