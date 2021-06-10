COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

印度首宗動物染COVID-19死亡　28頭象預防性採檢

▲印度本月稍早傳出首宗動物死於COVID-19案例，死亡的是南部城市清奈動物園裡一隻稀有亞洲獅。印度官員今天表示，為安全起見，已對同省一座森林保育區內28頭大象採檢。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度本月稍早傳出首宗動物死於COVID-19案例，死亡的是南部城市清奈動物園裡一隻稀有亞洲獅。印度官員今天表示，為安全起見，已對同省一座森林保育區內28頭大象採檢。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-10 06:04:47

（中央社印度孔巴托9日綜合外電報導）印度本月稍早傳出首宗動物死於COVID-19案例，死亡的是南部城市清奈動物園裡一隻稀有亞洲獅。印度官員今天表示，為安全起見，已對同省一座森林保育區內28頭大象採檢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
印度媒體報導，位在坦米爾那都省（Tamil Nadu）清奈市（Chennai）的一座動物園本月初有隻9歲亞洲母獅死亡，據信是印度已知首宗動物死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）案例。

清奈當地「新印度快報」（The New IndianExpress）上週報導，這座動物園共有9隻獅子染疫，除了死亡的母獅，另有2隻獅子病況危急。

坦米爾那都省南部穆杜瑪萊老虎保育區（Mudumalai Tiger Reserve）一名森林管理員告訴法新社：「萬達魯爾動物園（Vandalur Zoo）發生獅子確診後，我們被要求替營區裡的大象進行採檢，這是預防措施。」

包含2頭小象，共有28頭象昨天接受鼻腔和肛門採檢，檢體已送往印度北方省（Uttar Pradesh）的印度獸醫研究所（Indian Veterinary Research Institute）進行化驗，預計一週後就能接獲結果。

根據保育區提供的影片，這些大象的訓練員將象鼻舉起，從其中一個鼻孔採集檢體。管理員說：「這些動物並未出現症狀，採檢只是為了預防。」（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1100609

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.12%12.88%
2021-06-09-2021-06-12

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
64.97%35.03%
2021-06-08-2021-06-11

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
63.11%36.89%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
28.9%71.1%
2021-06-07-2021-06-10
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀