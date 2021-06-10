拜登訪歐重建跨大西洋夥伴關係　雙邊仍諸多矛盾

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由於美國前總統川普政府與歐盟關係緊張，拜登此行主要著眼與歐盟重建跨大西洋夥伴關係，並強化民主國家聯盟抗衡俄羅斯和中國。
不過在民主等價值觀之外，歐美之間在諸多議題上仍存在諸多矛盾。
首先是關稅，布魯塞爾和華盛頓雖已同意暫停鋼鐵和鋁關稅以及波音與空中巴士長年互控政府補貼。但在緩解貿易緊張之後，美歐是否真正有意解決這些長期存在的貿易爭端將是重要考驗。
其次是中國議題，雖然歐盟同意中國對世界民主構成威脅，支持美國的民主聯盟，但歐洲有自己的考量，歐盟多次表示與中國是體制對手，但也是合作夥伴，在此情況下不會過度捲入由美國帶頭的反中攻勢。
且歐盟在貿易項目上著眼中國龐大商業利益，強勢推進「歐中全面投資協定」，雖然目前歐洲議會暫停審議這項協定，但歐洲理事會主席米歇爾（CharlesMichel）近日仍捍衛歐盟洽簽協定是重新平衡與中國經濟關係的重要之舉。
再加上歐盟內部對中國也有不同聲音，例如匈牙利積極參與北京主導的「一帶一路」，更一再阻擾歐盟發布譴責中國侵害人權聲明，歐盟內部的分化造成處理中國議題時變棘手。
另外是豁免疫苗專利議題。美國5月改變立場轉而支持在世界貿易組織（WTO）協商這項倡議，以加快開發中國家疫苗生產速度。但同樣擁有疫苗大廠的德國反對，德國總理梅克爾（Angela Merkel）更直言讓渡專利無助疫苗普及。
歐盟擬提出替代計畫，以取消疫苗及原料出口限制，擴大世界各地生產能力取代豁免疫苗專利，未來歐美如何在WTO上過招受矚。（編輯：馮昭）1100609