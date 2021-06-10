首搭Hybrid動力，起價低於2萬美元，Ford發表全新緊緻平價皮卡Maverick！〈全解析〉

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全新Maverick有著Ford Pick-up一貫的簡潔方正外型，側面造型就像是小一號的Ranger，其中車門設計採Ford經典的下切窗緣設計，讓車窗下緣線條與葉子鈑肩線切齊向前延伸至車頭，全新的大面積雙ㄈ字形LED頭燈，以類啞鈴狀的雙橫柵水箱護罩飾條貫穿相連，搭配大面積氣壩，展現霸氣；而另一個外觀特色是，Maverick的座艙與貨斗間並未像其他 Ford Pick-up採分離式設計，而是完全連接，並且在貨斗周邊上緣包覆上防刮塑料材質，便於車主自左右兩側直接放取物品。
在車型等級規劃上，Maverick提供XL、XLT和Lariat三種等級，其中具四輪傳動的XLT和Lariat可以選配FX4套件，換裝更耐用全地形輪胎以及重新調整懸吊設定，並且在車身底部增加護板，並增加越野駕駛模式（如泥濘/車轍和沙地）與Hill Descent Control 陡波控制系統，以利增加越野能力。此外，在發表初期限定Lariat車型可選配升級First Edition套件，在引擎蓋與車門上增添專屬彩繪，車頂與後視鏡採亮黑色塗裝，車門把手採車身同色烤漆，搭配黑色輪圈中央鎖蓋，輪圈部分混合動力車型採18吋亮黑式樣，汽油車型則是採17吋專屬樣式，並且標配電動天窗與貨斗捲連， 同時，原廠提供Carbonized Gray、 Area 51與Rapid Red三種車色為First Edition專屬可選車色。
全新Maverick是一款採用一體式車體結構的Pick-up，也是美國第一款搭載Hybrid油電混合動力的Pick-up，Ford宣稱其油電混合動力車款的燃油經濟性甚至比Honda Civic還要好，搭載之Hybrid油電混合動力系統由一具2.5升具 Atkinson循環之四汽缸引擎搭配電動馬達而成，可提供191hp綜效馬力與155 lb.-ft.〈約210Nm〉最大扭力，搭配ICVT無段變速系統，但僅配置於前輪驅動車型，可望達到前述平均40 mpg〈約合17km/L〉、每桶油行駛500英里〈約合804公里〉之油耗表現目標，並且具備1,500磅〈約合680公斤〉標準荷重與2,000磅〈約合907公斤〉之拖曳能力，足以拖曳水上摩托車或小型船隻。
同時仍提供傳統汽油動力系統，採用Kuga〈美規稱Escape〉車系使用之2.0升EcoBoost渦輪增壓引擎，可輸出250hp最大馬力與277 lb.-ft.〈約合375Nm〉最大扭力，搭配八速手自排變速系統，並可選擇搭配前輪驅動或四輪驅動，在選配4Kw拖車套件後，拖曳能力翻倍提升至4,000磅〈約合1814公斤〉，足以拖曳達21呎的遊艇或經典地23呎露營車。
除了基本運載與拖曳能力，Ford還設計了FLEXBED彈性運載套件，在貨斗兩側設有凹槽與可安裝D型扣的滑軌，車主可依據自身需求，以木條或隔板，彈性規劃貨斗中上下或前後分層之運載方式，此設計對DIY愛好者可說是十分貼心；貨斗側邊亦設有一組12V與一組110V 400W之電源插座，便於電器使用，XLT車型在貨斗側邊設有一組儲物空間，Lariat則是設有兩個，皆可用來放置小型器具與物品，同時，亦配有LED照明燈組。
而貨斗尾門可依需求利用固定纜繩分段開啟使用，擴充空間，在半開狀態下，可放置18 張 4x8 英尺四分之三英寸的膠合板，而尾門可承受500磅〈約合226公斤〉的重量，更特別的是尾門配置的繫繩夾還可以當開瓶器使用，搬貨過程隨時可以開瓶飲料解渴，且相對較低的貨斗離地高度，讓一般成人可以輕鬆地搬運物品。
雖然全新Maverick是目前Ford旗下尺碼最小的Pick-up，但對應北美市場需求，車長還是達到五米之譜，軸距也超過三米，因此仍然可以創造寬敞地車內空間，整體陳設也以耐用、實用為主要訴求，在以不同材質、不同配色來增添年輕氣息。中控台中央配置具8吋觸控螢幕之多功能資訊系統，具Apple CarPlay 和Android Auto連接功能，並標配FordPass ™ Connect互聯網系統，內建Wifi功能，最多可外接10組智慧行動裝置，同時藉由FordPass ™ Connect，可利用手機app進行尋車、檢查油位，開解車門鎖與啟閉車輛等功能。同時，高規車型也配置有無線充電面板，便於手機充電。
以實用為依歸的Maverick，在車內仍設計了許多置物空間，為讓車門邊置物空間可直立放置一公升水瓶，還刻意將車門扶手改為兩截式設計，而前門邊置物空間深度可放入平板電腦或筆電，中控台下放也有多個置物格，8吋螢幕後方可放置太陽眼鏡，然而最特別的是，後座椅墊掀起後也有隱藏式置物空間，可放置運動用品、工具或隨身電腦包等物品，而後座椅墊翻起後，也可直接將摺疊單車、盆栽等物品直接置入；此外，在前中央鞍座後端設計有FITS插槽，可依需求插置杯架、儲物箱、垃圾桶或食物袋、雙掛勾等外掛配件，同時Ford仍持續開發各種不同的FITS插槽配件，車主甚至可以透過3D列印製作專屬配件，大幅增加置物、固定物品的多元性。而在車內也設有一組12V與一組110V 400W之電源插座。
安全輔助系統部分，Maverick亦配有Ford Co-Pilot360™ Technology，標配前向碰撞預警系統(附AEB全速域輔助煞停系統)、自動遠光燈系統、ACC主動式定速巡航系統、BLIS®視覺盲點偵測系統(附 CTA 倒車來車警示系統)、LKA車道偏移輔助系統等主動輔助科技。同時具備五種駕駛模式〈Normal一般、Eco節能、Sport運動、Slippery防滑與Tow/Haul拖曳〉。
Maverick發表後即日起在美國已經開始接單，XL、XLT 和Lariat三種等級基本建議售價分別為19,995美元起〈約折合新台幣55.4萬〉、22,280美元起〈約折合新台幣61.8萬〉與25,490美元起〈約折合新台幣70.7萬〉，Lariat升級選配First Edition套件，需加價1,495美元〈約折合新台幣4.1萬〉，全車系預計會在2021年秋天以2022年式身分正式上市。Ford期望Maverick問世後，可以用更適切的尺碼、更好的燃油效率與更親民的價格，跳脫Pick-up給人的刻板印象，吸引過去沒有考慮過Pick-up的消費者目光，且Maverick加入後，Ford的Pick-up產品線也較其他品牌更加完整多元，對於提升整體銷售肯定可帶來更多助益。