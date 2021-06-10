三級警戒又延長！沈富雄提「4點」批：如此操作愚不可及

中央流行疫情指揮中心昨（9）日宣布國內新增275例COVID-19確定病例，其中，274例為本土個案，另有1例境外移入，由於疫情嚴峻，指揮中已宣布三級警戒二度延長至6月28日，對此，前民進黨立委沈富雄在臉書以「是『苛政猛於虎』，還是大家同登『愚人船』」為題發表看法，他直言「這般疫情，如此操作，愚不可及！」並列出「4點」分析。





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沈富雄表示，最新的疫情統計顯示除雙北及苗栗的移工外，全國19縣市共有26新確診案，如此漂亮的數字已經連續兩天，政府不懂好好自娛，不拿來與國人分享，甚至不大內宣一番，卻沒頭沒腦地宣佈全國三級警戒再延至6/28，這一聲令下非同小可，除了生活上的不便，無以數計的升斗小民、店頭商家將再遭受兩週生計上的打擊，試問這19縣市，平均每一縣市1.3個確診案如果「歸零」，情況是否兩樣？如果是，則「清零」與「揪出潛藏性個案」的錯誤觀念仍然在指引政府的防疫政策。





沈富雄接著直說「這般疫情，如此恐慌，舉世罕見！這般疫情，如此操作，愚不可及！」他提到，自己在5/28就公開宣稱「這波疫情下去了！」這10天間雖偶有小幅波動，各種負面雜音也不絶於耳，連看法一度和他相近的凃前署長也動搖了，但他的判斷一直沒有改變，「今天我更篤定了，可惜，全國同意我看法的聽說少於3％。」沈富雄並列出「4點」分析：





▲6月9日全台縣市確診個案分佈圖。（圖/NOWnews製作）

一、這波疫情起源地的萬華阿公店和鄰近的板橋勉強仍可稱為熱區，但確診數已大幅下降，可能正在進行第三波的傳播，「但正如我一再主張的，這個病毒在台灣，只要進入第三波就有氣沒力了。」盧秀燕說台中市60％的確診案是家庭感染，這其實是好消息，因為表示沒有進入社區。她理應慶幸卻憂心忡忡、滿臉愁容。





二、中和、三重受板橋之累，仍屬微熱區，行政院大可把萬華、板橋、中和及三重四個行政區繼續維持三級警戒，其餘全國各地都可解除三級了。





三、苗栗京元電的移工案是新個案，但不至於像新加坡一樣失控，此時，它的數字如果分開處理，全國趨勢將更加明朗。





四、好消息是喧騰人口的感染案，如：基隆的小姑娘、蘆州的獅子王、宜蘭的遊藝場、彰化的葡萄盤商、南投的東方紅，幾無一處成災，他們的確診案例都己降至個位數，卻要忍受三級警戒的不便，小商人主動關門，對他們而言，顧客不能進門形同「半封城」，生計大傷、民怨日深。





此外，沈富雄也指出，昨天兩大報頭條所登載的死亡率大於全球平均，真是驚心動魄，學者專家們所給的解釋，讓他真的無言以對，他認為「世界各國初次社區大感染的初期死亡率都在8-12%左右，以後就下來了」，並直呼「拿來與全球目前的平均值相比，然後自己嚇自己，可見大家都同在一條『愚人船』上。」（編輯：許苡晴）



