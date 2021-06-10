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沒分流上班！銀行員列「3缺點」喊想離職：給自己放長假

▲一名女銀行員透露，自己公司沒採取分流，每天都得正常上下班，她更列出「3缺點」，崩潰直呼「有沒有銀行員現在也想離職？」（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲一名女銀行員透露，自己公司沒採取分流，每天都得正常上下班，她更列出「3缺點」，崩潰直呼「有沒有銀行員現在也想離職？」（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-10 07:40:08

台灣本土疫情嚴峻，全國防疫三級警戒原本實施到14日又被延長至28日，這也是三級警戒以來，第二次宣布延長，國內許多產業受到莫大打擊，不少行業也開始實施分流上班。然而，近日就有一名女銀行員透露，自己公司沒採取分流，每天都得正常上下班，她更列出「3缺點」，崩潰直呼「有沒有銀行員現在也想離職？」

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原PO在Dcard工作板中以「有沒有銀行員現在也想離職」為題發文表示，他們公司沒有分流，每天還得正常上下班，且「沒紓困」、「沒疫苗可打」、「就算第四級還是可能得上班」，雖然別人都說金融業福利好，但他直言「疫情這波真的看清公司的嘴臉，滿想給自己放長假的」。

原PO更透露自己目前的工作狀況，「同事頻率不合、主管不管事、忙進忙出幾乎沒喝幾口水」，這讓她忍不住想去其他行業看看，認為將來想回來金融業或許不難，畢竟有資歷加上金融業缺人，她也好奇詢問「有沒有行員也想趁這波疫情離職的？」

貼文一出，網友紛紛留言「現在工作應該不好找，但我很鼓勵之後去其他行業看看，我也是前行員」、「妳想清楚就好了，過來人經驗，我一開始也以為很好找工作，但很多人資審核的標準實在是很難捉摸，加上銀行的背景會讓一些公司覺得，咦？銀行很好幹嘛不繼續待，亦或是我們家的福利條件可能不如你前東家為由被拒」、「本來覺得銀行工作薪水比起其他應該算還可以，但自從疫情開始，對公司制度越來越失望，因為行員人數太少沒辦法分流，總行問有沒有需要縮短營業時間，主管們竟然覺得沒必要，自己每天開車上班無視我們全部都通勤，每天來客數也都沒減少，好像...越來越不知道自己在幹嘛了」、「往好處想，銀行不會無故放你無薪假，公股銀更不可能了，如果妳是有小孩的家庭，會很慶幸自己目前在銀行還有薪水」、「我也建議離職，因為金融業每天接觸客人，這樣下去妳幾乎一定確診！」（編輯：許苡晴）

▲一名女銀行員透露，自己公司沒採取分流，每天都得正常上下班，她更列出「3缺點」，崩潰直呼「有沒有銀行員現在也想離職？」（圖／翻攝自Dcard）
▲一名女銀行員透露，自己公司沒採取分流，每天都得正常上下班，她更列出「3缺點」，崩潰直呼「有沒有銀行員現在也想離職？」（圖／翻攝自Dcard）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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