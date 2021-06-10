沒分流上班！銀行員列「3缺點」喊想離職：給自己放長假

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原PO更透露自己目前的工作狀況，「同事頻率不合、主管不管事、忙進忙出幾乎沒喝幾口水」，這讓她忍不住想去其他行業看看，認為將來想回來金融業或許不難，畢竟有資歷加上金融業缺人，她也好奇詢問「有沒有行員也想趁這波疫情離職的？」
貼文一出，網友紛紛留言「現在工作應該不好找，但我很鼓勵之後去其他行業看看，我也是前行員」、「妳想清楚就好了，過來人經驗，我一開始也以為很好找工作，但很多人資審核的標準實在是很難捉摸，加上銀行的背景會讓一些公司覺得，咦？銀行很好幹嘛不繼續待，亦或是我們家的福利條件可能不如你前東家為由被拒」、「本來覺得銀行工作薪水比起其他應該算還可以，但自從疫情開始，對公司制度越來越失望，因為行員人數太少沒辦法分流，總行問有沒有需要縮短營業時間，主管們竟然覺得沒必要，自己每天開車上班無視我們全部都通勤，每天來客數也都沒減少，好像...越來越不知道自己在幹嘛了」、「往好處想，銀行不會無故放你無薪假，公股銀更不可能了，如果妳是有小孩的家庭，會很慶幸自己目前在銀行還有薪水」、「我也建議離職，因為金融業每天接觸客人，這樣下去妳幾乎一定確診！」（編輯：許苡晴）
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