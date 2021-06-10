新北昨確診數怎增高？醫曝「2原因」：剛好是一個潛伏期

中央流行疫情指揮中心昨（9）日宣布國內新增274例COVID-19本土個案，其中，新北市有162例，不少人便不解「為何新北昨天確診數163例，比前兩天還高？」對此，精神科醫師沈政男在臉書解答，他點出「2原因」，並直言「你看，四波感染，後三波是家戶感染，是不是都相隔七天？剛好就是一個潛伏期。」





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「為什麼新北昨天新增163例，比前兩天還高？」沈政男分析指出，第一個原因是「新北昨天快篩了四千多人，創新高，也因此篩出了四十多名確診」，第二個原因則是「家戶感染又進到了新一波，也就是第三波家戶感染，於是又產生一個小高峰。」他並直言「你看，四波感染，後三波是家戶感染，是不是都相隔七天？剛好就是一個潛伏期。」





▲新北昨（9）日確診數比前兩天都高，對此，沈政男表示原因有二，其一「新北昨天快篩了四千多人，篩出了四十多名確診」，其二「家戶感染又進到了新一波，於是又產生一個小高峰。」（圖／翻攝自沈政男臉書）

沈政男表示，「家戶感染逐漸燒光」是他提出的理論，可以解釋萬華群聚感染的發病趨勢。延長三級警戒就是要讓家戶感染被圍堵在家戶內，不至於散播到社區，那麼總有一天這些案例都會發病結束。「疫情發展，現在進到了新階段，也就是疫苗大戰。最新戰況就是『好心肝』事件，柯文哲必須好好處理。」





此外，沈政男認為，以台灣施打疫苗的速度，應該不用等太久，阿公、阿嬤就會打到，至於有同學問他「九月能不能開學上課？」他則說「是這樣：以台灣的小心防疫與疫苗逐漸到位，應該沒有問題。但，等到九月才解封三級，實在太久了，應該在疫苗還沒到位前，就要把病毒壓得死死的。」（編輯：許苡晴）



