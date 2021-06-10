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疫苗引「美中角力」開打？謝金河：未來90天世界有大變化

▲美國跨黨派訪問團6日搭乘美軍C-17運輸機訪台，抵台後直接宣布美國將贈與台灣75萬劑疫苗。（圖／翻攝自AIT臉書）
▲美國跨黨派訪問團6日搭乘美軍C-17運輸機訪台，抵台後直接宣布美國將贈與台灣75萬劑疫苗。（圖／翻攝自AIT臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-06-10 08:21:26

繼日本捐贈124萬劑AZ疫苗之後，美國跨黨派訪問團6日搭乘美軍C-17運輸機訪台，抵台後也宣布美國將贈與台灣75萬劑疫苗，財信傳媒董事長謝金河曾對此分析，這場疫苗大戰背後千絲萬縷，更稱川普執政4年，為美中角力揭開賽局的序幕，今（10）日上午，他再度於臉書直言「未來關鍵的90天，這個世界會有大變化！」

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謝金河表示，最近有朋友問「你覺得90天後，這個世界會出現什麼大變化？」他一時會意不過來，想了一下，才想到拜登下令美國情報單位，90天後要交出武漢實驗室的病毒報告。其實一個多禮拜前曾問過范疇大師這個問題，范疇說「美國與中國大陸可能正在談判中，美國一定掌握到一些重要資訊，等著要攤牌」。

謝金河指出，若再把場景推到美國大選前後，記得川普落選後一周，輝瑞藥廠立刻宣布疫苗研發成功，川普對中國大陸的所有動作，美國政界人士都按耐不發，現在正準備全面攤牌，看起來美中角力真正開打了。

▲南非8日有8萬3000人接種疫苗，比7日僅6812人明顯進步。第一階段醫護人員與第二階段60歲以上長者，累計143萬3000人接種疫苗，政府仍持續加快施打速度降低感染率。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲謝金河於臉書直言「未來關鍵的90天，這個世界會有大變化！」（示意圖／翻攝自Pixabay）
而這兩天，美國通過兩個重要法案，一個是6月8日的對中國大陸「突擊工作組」，以打擊不公平貿易為主，也評估全球戰略物資過度集中在中國大陸的風險。9日拜登政府又祭出「美國創新與競爭法案」，包括以520億投入半導體產業，150億投入5G技術，還有一項是投入美國國家科學基金會，跨年經費810億美元。

在這之前，拜登對中企的投資禁令從48家拉高至59家，看起來還會往上再加碼，這一連串動作，已大幅限縮中國大陸企業在美國的活動範圍，大批中資企業回港上市，加上反壟斷法，原本活力十足的中國新經濟公司已逐漸「躺平」，華為攻略全球的力道已轉弱，鴻蒙系統只能在中國大陸，香港股市資金逐漸退潮，很多公司股價在不知不覺中腰斬，謝金河也提到「昨天出現一個數字，中國大陸5月生產者物價指數（PPI）拉升至9%，居民消費價格指數（CPI）只有1.3%，中央限令終端物價不得上漲，這個後座力將逐漸浮現」。

至於接下來會發生什麼事？謝金河坦言「中國大陸可能重演台灣在1990年台幣升值，股價大漲之後的泡沫調整很多膨風的企業會出局」，認為這次美國運輸機降落松山機場，看起來也是壓力測試的一個訊息，接下來他估計中方的戰狼外交會逐漸轉向，這兩天習近平到青海調研，要求幹部「做到鐵心跟黨走，九死而不悔！」從這些跡象來看，中國大陸的壓力正在逐漸浮現，直言「未來90天，這個世界必有大變化！」（編輯：賴詠璿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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