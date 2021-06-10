煮泡麵必加蛋、肉、菜？老饕曝「另類搭配」：升級又飽足

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，不少人甚至以泡麵取代正餐。而泡麵吃法多元，每個人的料理方式都不盡相同，最常見的就是直接加熱水沖泡，不過，也有許多吃貨會自行加入各種配料進行烹煮。近日有網友就在PTT詢問大家「煮泡麵都會加什麼料？」釣出老饕分享「另類搭配」，大讚「立馬升級又飽足！」

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原PO在

PTT女孩板

發文表示，自從開始在家工作後，在家煮東西的次數變多了，雖然還是會叫一下外送，但為了省一點，還是自己煮居多，不過，零廚藝的他，最常煮的就是泡麵或火鍋，「很愛吃辛拉麵的我，都是辛拉麵配泡菜、青菜一起煮，有時候會加一下海瑞貢丸或雞蛋豆腐，最後再加上起司，大概就是這幾樣材料輪流搭配。」

原PO透露，以前不太覺得這樣的組合有什麼問題，但最近實在太常煮，一箱的辛拉麵都煮快一半，讓他感到非常膩！因此便想問問大家「煮泡麵都會加什麼料？或是特別的吃法？」

▲有網友在PTT詢問大家「煮泡麵都會加什麼料？」釣出老饕分享「另類搭配」，直呼「立馬升級又飽足！」（圖翻攝自PTT）

問題一出，立刻掀起熱論，網友紛紛留言「蛋、火鍋肉片、貢丸 , 隨便加隨變好吃.」、「最近加入透抽煮，超讚der！」「蛋、腐竹（厚的豆皮），撒點蔥花、青菜」、「杏鮑菇、高麗菜、泡菜、韭菜盒、起司、豆腐、雞胸肉片、牛奶，根本部隊鍋」、「火鍋的那種豆皮，超好吃」、「蛤蜊跟辛拉麵很搭」、「青菜真心覺得大陸妹、大白菜、高麗菜跟泡麵超配，尤其後面兩個先跟調味包一起煮爛，吸滿湯汁咬下去超讚！」「牛肉乾才是王道」。

另也引來老饕分享「神級搭配」直指「餓一點的話會多加個豆腐或餛飩」「沒有人喜歡泡麵加白飯嗎？澱粉派對超讚」、「我有試過水餃跟冷凍煎餃還不錯」、「我都加水餃，直接幫水餃升級，又飽足」；此外，還有鄉民建議「試試看混泡麵」。（編輯：許苡晴）