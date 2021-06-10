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網球／第58次！法網四強上演喬納對決　兩人將爭決賽門票

▲「蠻牛」Rafael Nadal以及「喬帥」Novak Djokovic將再度交手。（圖／美聯社／達志影像）
▲「蠻牛」Rafael Nadal以及「喬帥」Novak Djokovic將再度交手。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-06-10 08:39:51

「喬納對決」將確定會在本屆法網的四強上演，在今(10)晨「蠻牛」Rafael Nadal以及世界球王「喬帥」Novak Djokovic都經歷了4盤大戰後晉級，本屆賽會男單兩大奪冠熱門將爭搶決賽門票。

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本屆以第3種子參賽的Nadal，前4輪還未丟一盤，以絕佳的狀態尋求在羅蘭加洛斯的第14冠。此前他在這裡的勝率超過98%，在八強遭遇到的對手是阿根廷「小巨人」Diego Schwartzman。

首盤Nadal就面臨不小的壓力，雖然在第6局率先破發，但對手隨即就在第7局回破，不過在第8局他憑藉著對手的失誤，再度破發、以6:3先下一城；次盤Schwartzman在第2局連得4分破發，取得3:0的領先，隨後以6:4扳回一城，這也是Nadal在本屆賽會所丟掉的第一盤。

不過Nadal在法網打得就是信心十足，第3盤他又找回節奏，前8局雙方各自守下發球局，但第9局Nadal破發以6:4聽牌；關鍵第4局Schwartzman失誤激增，所有發球局都被破，以無心再戰，最終以0:6讓出。

而另一場比賽則由Djokovic對戰義大利第9種子Matteo Berrettini，喬帥前兩盤輕鬆拿下，不過第3盤打到搶七之後他發生兩個要命非受迫性失誤，讓對手扳回一城；但在第4盤，球王還是在第12局抓到了機會，在第3個賽點拿下比賽，晉級四強。

這是職業網壇史上第58次「喬納對決」，上一次交手就是在今年5月的ATP1000分級系列的羅馬大師賽，當時Nadal以7:5、1:6、6:3擊敗衛冕冠軍Djokovic。

籤表的另一邊，希臘好手「7784」 Stefanos Tsitsipas直落三盤擊敗Daniil Medvedev，四強將和好友Alexander Zverev進行交手。

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