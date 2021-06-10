名家論壇》錢震宇／一個給不起人民生存權的政府

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正值端午節前夕，蔡英文、陳時中只會呼籲民眾不要返鄉，避免南北交通增加傳染機率的同時。另一邊看到的畫面是，美式大賣場還沒開門，就有眾多民眾大排長龍等著進場採購，旁邊還有數十台汽機車要進入賣場，這些人不是沒事找事做，也知道群聚的風險，但他們還是得去，為什麼？就是擔心日常生活所需，總要為了三餐張羅。
蔡政府「為了家鄉，不要返鄉」的文青式道德勸說固然有理，但放到現實生活中就顯得非常廉價且不切實際。
要民眾不要返鄉、要民眾不要外出、要民眾待在家、少去市場賣場、不戴口罩開罰等，「政府把民眾的配合當成是積極的應對」，卻沒有提出相對應的配套或是明確的時間點，全民的生活及權益受到嚴重影響，政府就只會向上舉債，提出全台只有不到1/3的人能夠領到錢的紓困方案。彷彿疫情期間的日常開銷及生活成本都不是成本、停課或停業的壓力都不是壓力，要大家自己吞下去。
為了紓困救急，有人耗費心力申請後竟然不符資格；餐飲名店撐不下去，不得已結束營業；夜市業者慘賠百萬，決定收攤；新創青年借錢創業，碰到疫情倒閉；還有的家長必須請假在家照顧小孩，但公司不給薪，但也不能不請。
另一位朋友私訊說因為疫情，付不出員工薪水，想把自己的愛車賣掉，要不然的話可能連公司都要收掉。請問愈來愈多這樣的狀況，蔡政府看到了嗎？
疫情指揮中心每天在談疫情狀況、談疫苗速度、談篩檢頻率，「然後呢？」，有給出什麼答案嗎？這社會根本的問題是，大家面對一個疫情不明的狀況，疫情新聞不斷轟炸，政府官員只會一再重複說些言不及義的話，人們早已麻痺不堪、身心俱疲。
面對集體焦慮感高漲及對生命不確定性的負面情緒升高，看不到政府部門有任何一人出來解決。
現在不只醫療護理量能緊繃，更緊繃的是無助的人心。
一位朋友在臉書上留下萬一他走了，請大家記得他的好，不用參加他的告別式，因為不知道哪天很可能突然就離開人世，畢竟現在愈來愈多都是突然猝死，生前毫無跡象，死後才確診的案例，看了實在難過。我相信會有如此感觸的，不會只有他一位。每個人對於生命都有不同的看法，可是沒有人能夠接受毫無預警地離開自己的家人及親人。
民進黨政府認為疫情期間，全民朝野應該一心抗疫，不要質疑政府政策，扯政府後腿。我要說，民進黨你錯了！爭取生存權是不分藍綠的，不要以為都是在野黨在搗亂，這次疫情受到衝擊的很多是即將畢業的年輕人、服務業及餐飲業的勞工以及辛苦的弱勢民眾，而這些過去大多都是民進黨的支持者。
我們無法像蔡英文一樣，整天宅在官邸裡，足不出戶；也無法像蘇貞昌一樣穿著西裝，想出來再出來，說著高高在上的話；更沒法像謝長廷一樣跑去日本，整天在臉書上發言酸人。人民面對病毒肆虐，政府給不起保障，也說不出承諾，只好自力救濟、自求多福、自力更生。
看到人民為求最基本的生存而陸續失去自己的工作、事業、財產及所得，必須到處奔波求助只求溫飽，這政府卻無動於衷，毫無作為，怎能不讓人痛心疾首、徒呼負負。
一個給不起人民基本生存權的政府，到底還能給人民甚麼？
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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