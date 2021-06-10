東洋越野悍將Toyota Land Cruiser大改款全新進化亮麗登場!

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這次的Land Cruiser大改款在外觀上依舊以方正線條為設計主軸，不過前緣的水箱格柵已從前代的直列式改為橫列造型，尾燈同樣師法此概念並從原本位於後擋風玻璃兩側的位置下移至尾廂上，頭燈輪廓同樣採方正的設計語彙，同時下方的LED日行燈也與水箱格柵有相互連貫效果，前保桿兩側的黑色導流翼板也與水箱罩線條相呼應，在上述的連貫線條堆疊下不僅讓外觀看起來更為寬大，視覺感受上也更為威風霸氣。
內裝同樣以大量的直線條勾勒出硬派的氛圍營造，即便實體按鍵並無減少趨勢，不過中控台上的12.3吋觸控螢幕與彩色駕駛資訊幕卻提升了整體的科技含量，畢竟Land Cruiser是款功能為主的越野車款，保留越野功能相關的實體按鍵是為了讓駕駛能快速的切換至所需的行車狀態，同時隨著科技演進也增設有無線充電配備，另外座椅通風/加熱、JBL高檔音響等豪華配件同樣不缺，為的就是讓玩家在蠻荒之地同樣能享有舒適的越野樂趣。
這次Land Cruiser大改款的車長為4,990mm車寬為1,980mm軸距為2,850mm，比起改前更為放大，底盤採用的是TNGA GA-F的平台打造，擁有更輕的結構重量卻仍保有十足剛性，車重比起前代車型足足少了200公斤，距地更低的底盤高度不僅帶來更為靈敏的動態反應，對於乘坐舒適度的表現也有明顯提升，同時懸吊系統也換上進化的E-KDSS(Electronic Kinetic Dynamic Suspension System)電子懸吊，不僅能快速適應不同的路面狀態，對於抓地力的改善也有顯著進步，這次的地形模式則多了深陷雪地及Auto兩種選項，裝設在車底的鏡頭也可在螢幕上看見越野時的車底狀態，讓玩家在跨越崎嶇地形時能即時得知車底情況強化行進時的判斷力。
動力部分提供3.5升V6雙渦輪引擎與3.3升V6柴油引擎兩款，前者可輸出409匹最大馬力及650 Nm的扭力峰值，後者可輸出304匹馬力及700 Nm扭力峰值，搭配的是10速變速箱，雖然尚未公布相關的油耗數據，不過排汙表現比起前代已減少了10%，主動安全同樣標配有Toyota Safety Sense科技，上市初期將規劃有三種等級，其中包含有運動風格更為強烈的GR Sport版本，若國內有進一步的引進計畫屆時會在第一時間為讀者們送上。