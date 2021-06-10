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今日廣場》陳小西／侯友宜為什麼拼命狂篩？

▲新北市是目前累計確診病例最多的地區，新北市長侯友宜採取廣篩多篩的戰略，能不能減緩病毒傳播就看2、3個禮拜之後的疫情。（圖／新北市政府提供）
▲新北市是目前累計確診病例最多的地區，新北市長侯友宜採取廣篩多篩的戰略，能不能減緩病毒傳播就看2、3個禮拜之後的疫情。（圖／新北市政府提供）

文/陳小西

2021-06-10 09:17:54

陳小西／資深媒體人

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新北市確診人數已經超過5000，近來每天確診人數也是全國第一。如果是其他政治人物，一定會希望把數字「壓」下來，但新北當前的防疫大戰略，就是廣篩，多篩，和拼命篩。

臺北市長柯文哲曾説，沒有症狀和接觸史者，不要去「篩心安的」，但新北鼓勵熱區民眾，趕快出來篩，而且越多越好。

一，新北人口403萬，老人60多萬。圍繞此波疫情熱源萬華，板橋有55萬人，中永和60多萬人，三重38萬人，而萬華只有18萬人。這些熱區有不少人有萬華活動史，或是在萬華工作，住在新北。所以新北確診人數超過台北，全國第一並不意外。另一原因，就是新北的篩檢總量，也遠超過台北。

二，以前中央為了「嘉玲」和防疫「世界之光」，不鼓勵快篩、廣篩、多篩，而這波疫情一起，新北就採用「早發現、早隔離」策略，不去在意因為確診數多，而帶來的政治壓力。桃園市長曾喊話，要一口氣設20個篩檢站，現在設立了幾個？（新北已有32個）到目前為止又篩了多少人？所以桃園每天確診人數當然「好看」，但實際的狀況，和未來疫情發展又會怎樣？

三，新北廣篩之下，已找到8百多個無症狀確診者，等於減少幾千名未來被傳染機會。新北今天數字高，代表未來的數字必定會降低。今天數字難看，是為了未來的數字好看。

名醫沈政男直言，新北市每日發病人數趨勢，結合了地理與時間分佈的立體疫情圖，染疫者人口學統計，連指揮都做不出來。沈還認為，其實新北的廣篩做得非常好，侯友宜在這一波防疫做得很好，那些批評的人根本搞不清楚狀況。

當警察如果「吃案」，放縱罪犯，只會造成日後更多的驚天大案和受害者。侯友宜當然明白這道理，當市長敢拿出道德勇氣，不怕承擔政治壓力，也不在意數字難看，拼命廣篩，面對病毒絕不僥倖和「吃案」，這才是專業和負責的防疫大戰略。

經國先生有句名言：今天不做，明天就會後悔！侯友宜的防疫作為，是否正應驗了這句話？當今政壇最缺乏的，就是這樣有魄力、敢作為，不計譭譽的政治人物。

在大疫當前之際，侯友宜不僅與病毒作戰，也要承受對手們無情冷血的政治攻擊。而他依然維持一貫風格，只管做事不言政治，連對抹黑和扭曲都不做辯解。能忍人不能忍、更行人不敢行。

因為2、3個禮拜之後，新北的防疫成績，自然會證明他到底行，還是不行。

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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